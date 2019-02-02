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В США пятеро детей погибли в аварии: водитель не справился с управлением

03.02.2019 15:06 — Разное | СТВ  
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Новости США. В США пятеро детей погибли в ДТП. Еще два человека пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автокатастрофа произошла на одной из магистралей в штате Мэриленд. Водитель не справился с управлением, и машина вылетела с дороги, после чего задела пару деревьев и несколько раз перевернулась. Все дети, находившиеся на заднем сиденье, вылетели через окна и погибли на месте.

В США пятеро детей погибли в аварии: водитель не справился с управлением
 
 
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Новости США. В США пятеро детей погибли в ДТП. Еще два человека пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автокатастрофа произошла на одной из...
 
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