В США пятеро детей погибли в аварии: водитель не справился с управлением

Новости США. В США пятеро детей погибли в ДТП. Еще два человека пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автокатастрофа произошла на одной из магистралей в штате Мэриленд. Водитель не справился с управлением, и машина вылетела с дороги, после чего задела пару деревьев и несколько раз перевернулась. Все дети, находившиеся на заднем сиденье, вылетели через окна и погибли на месте.



