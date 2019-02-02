|
В Греции из-за взрыва газового баллона в ресторане погибли три человека
Новости Греции. В Греции прогремел взрыв в ресторане: три человека погибли, еще столько же получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трагедия произошла на юге греческого полуострова Пелопоннес в таверне на набережной. Причина трагедии – газовый баллон, который взорвался на кухне. Жертвами стали владелец заведения и двое сотрудников.
К слову, в зимнее время в Греции газовые баллоны часто используются в тавернах и кафе для обогрева помещений.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Греции. В Греции прогремел взрыв в ресторане: три человека погибли, еще столько же получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)