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В Греции из-за взрыва газового баллона в ресторане погибли три человека

03.02.2019 15:01 — Разное | СТВ  
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Новости Греции. В Греции прогремел взрыв в ресторане: три человека погибли, еще столько же получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции из-за взрыва газового баллона в ресторане погибли три человека

Трагедия произошла на юге греческого полуострова Пелопоннес в таверне на набережной. Причина трагедии – газовый баллон, который взорвался на кухне. Жертвами стали владелец заведения и двое сотрудников.

К слову, в зимнее время в Греции газовые баллоны часто используются в тавернах и кафе для обогрева помещений.
 
 
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Новости Греции. В Греции прогремел взрыв в ресторане: три человека погибли, еще столько же получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия...
 
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