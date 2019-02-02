В центре Варшавы совершено нападение на журналистку

Несколько человек пытались заблокировать выезд журналиста из офиса телекомпании на пл. Повстанцев Варшавы в центре польской столицы. Это произошло после эфира вечерней программы Minęła dwudziesta, которую ведет Огурек.





«Автомобиль испорчен, поцарапан, оклеен наклейками, оскорблениями», — сообщила Магдалена Огурек.





Представитель Варшавского городского управления полиции Малгожата Версоцкая сообщила о последствиях случившегося: «Акция протеста у офиса телекомпании TVP будет подвергнута уголовно-правовой оценке. Будут изучены записи камер видеонаблюдения и записи на других носителях. Затем будут приняты соответствующие решения».





Протестующие обвиняли журналиста в искажении действительности в телепрограммах.





Нападение на журналиста осудили министр внутренних дел и администрации Йоахим Брудзиньский, председатель Национального совета по СМИ Кшиштоф Чабанский. Вице-председатель партии «Гражданская платформа» Томаш Семоняк отметил, что произошедшее с Магдаленой Огурек не находит никакого оправдания. Свое осуждение случившегося выразили и другие политики, общественные деятели.





Кстати, в этом же месте расположены и некоторые редакции телеканала Белсат.



