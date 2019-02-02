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В центре Варшавы совершено нападение на журналистку

03.02.2019 16:10 — Разное | Партизан  
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Журналист Магдалена Огурек подверглась нападению рядом с офисом телекомпании TVP.

Несколько человек пытались заблокировать выезд журналиста из офиса телекомпании на пл. Повстанцев Варшавы в центре польской столицы. Это произошло после эфира вечерней программы Minęła dwudziesta, которую ведет Огурек.

«Автомобиль испорчен, поцарапан, оклеен наклейками, оскорблениями», — сообщила Магдалена Огурек.

Представитель Варшавского городского управления полиции Малгожата Версоцкая сообщила о последствиях случившегося: «Акция протеста у офиса телекомпании TVP будет подвергнута уголовно-правовой оценке. Будут изучены записи камер видеонаблюдения и записи на других носителях. Затем будут приняты соответствующие решения».

Протестующие обвиняли журналиста в искажении действительности в телепрограммах.

Нападение на журналиста осудили министр внутренних дел и администрации Йоахим Брудзиньский, председатель Национального совета по СМИ Кшиштоф Чабанский. Вице-председатель партии «Гражданская платформа» Томаш Семоняк отметил, что произошедшее с Магдаленой Огурек не находит никакого оправдания. Свое осуждение случившегося выразили и другие политики, общественные деятели.

Кстати, в этом же месте расположены и некоторые редакции телеканала Белсат. 

 
 
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Журналист Магдалена Огурек подверглась нападению рядом с офисом телекомпании TVP.
 
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