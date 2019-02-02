В Киеве прошла интронизация митрополита Епифания









Пением греческого слова «аксиос», означающего «достойный», отметилась торжественная литургия в киевском Софийском соборе, во время которой был возведен на престол главы Православной церкви Украины митрополит Епифаний. Церемония совпала с 40-летием митрополита, возглавляющего независимую от Москвы православную церковь Украины.





В богослужении приняли участие православные иерархи, в том числе представитель Вселенского Патриарха, представители других конфессий, в том числе римско-католический митрополит Львовский Мечислав Мокшицкий, а также президент Украины Петр Порошенко.





В конце 2018 года митрополит Епифаний был избран главой ПЦУ и получил от Вселенского Патриарха Варфоломея томос — документ, подтверждающий автокефалию Православной церкви Украины.