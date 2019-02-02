В Гродненской области пресекли незаконный семейный бизнес по ремонту тракторов

Как сообщил КГК, до 2016 года ремонтное предприятие являлось официальным дилером ОАО «Минский тракторный завод» на территории Гродненской области и осуществляло гарантийное обслуживание тракторов, приобретенных на МТЗ. Как было установлено, в 2012-2018 годах часть запчастей, необходимых для ремонта, руководитель предприятия приобретал по завышенной стоимости у подконтрольной ему фирмы, директором которой являлась его супруга. Между тем договором с ОАО «Минский тракторный завод» предусматривалась возможность закупки запчастей напрямую у производителя.





Включение посреднического звена в эту схему приводило к удорожанию запчастей в среднем на 30%, а на отдельные позиции торговая надбавка фирмы-посредника доходила до 300%. Поскольку оплата за некоторые ремонты тракторов производилась из средств областного бюджета в рамках Государственной программы «Развитие аграрного бизнеса в Республики Беларусь на 2016-2020 годы», государству нанесен ущерб, по предварительным подсчетам, в размере более 85 тыс. рублей.





По фактам хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенного в особо крупном размере, УДФР по Гродненской области в отношении супругов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 Уголовного кодекса.





В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на документирование фактов противоправной деятельности подозреваемых.