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В Гродненской области пресекли незаконный семейный бизнес по ремонту тракторов

03.02.2019 15:58 — Разное | Партизан  
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Работниками управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области пресечен незаконный семейный бизнес трех жителей областного центра. Как выяснилось, муж возглавлял фирму, которая оказывала сельхозпредприятиям региона услуги по ремонту тракторов, приобретая запчасти через посредническую структуру, директором которой была его жена, а учредителем – сын.

Как сообщил КГК, до 2016 года ремонтное предприятие являлось официальным дилером ОАО «Минский тракторный завод» на территории Гродненской области и осуществляло гарантийное обслуживание тракторов, приобретенных на МТЗ. Как было установлено, в 2012-2018 годах часть запчастей, необходимых для ремонта, руководитель предприятия приобретал по завышенной стоимости у подконтрольной ему фирмы, директором которой являлась его супруга. Между тем договором с ОАО «Минский тракторный завод» предусматривалась возможность закупки запчастей напрямую у производителя.

Включение посреднического звена в эту схему приводило к удорожанию запчастей в среднем на 30%, а на отдельные позиции торговая надбавка фирмы-посредника доходила до 300%. Поскольку оплата за некоторые ремонты тракторов производилась из средств областного бюджета в рамках Государственной программы «Развитие аграрного бизнеса в Республики Беларусь на 2016-2020 годы», государству нанесен ущерб, по предварительным подсчетам, в размере более 85 тыс. рублей.

По фактам хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенного в особо крупном размере, УДФР по Гродненской области в отношении супругов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 Уголовного кодекса.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на документирование фактов противоправной деятельности подозреваемых.  
 
 
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Работниками управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области пресечен незаконный семейный бизнес трех жителей...
 
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