В ЕАЭС может появиться общий рынок газа

Как отметил Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, на встрече члены Межправосовета также обсудили чувствительный вопрос установления цены на транзит газа. Стороны по-прежнему не пришли к компромиссу. Тем не менее, после утверждения в декабре 2018 года программы формирования общего рынка газа ЕЭК начала работу над ее исполнением и планом мероприятий по его формированию.





«Программа предусматривает разработку ряда концептуальных документов, таких как единые правила доступа к газотранспортным системам, порядок осуществления биржевых торгов газом и правила его продажи на общем рынке», — подчеркнул Председатель Коллегии ЕЭК. Предполагается, что эти документы будут представлены на утверждение поэтапно, чтобы к 2025 году общий рынок газа ЕАЭС уже начал работать.





В основе проекта лежит идея развития организованной биржевой торговли «голубым топливом» и обеспечения равного доступа к торгам всех участников. Это позволит создать конкурентные условия на формируемом рынке и обеспечить прозрачность ценообразования на газ.





По словам специалистов, на общем рынке будут действовать все участники государств ЕАЭС, а транспортировка и поставка будут обеспечены как по прямым договорам, так и на биржевых торгах в требуемых объемах и направлениях.





По информации ЕЭК, реализация проекта предполагает введение единых правил доступа к газотранспортным системам, прозрачных механизмов распределения свободных мощностей, правил взаимной торговли, а также гармонизации законодательства стран-партнеров ЕАЭС в этой сфере.





Создать общий рынок газа планируется в три этапа. Первый рассчитан до 31 декабря 2019 года. К этому сроку предполагается обеспечить гармонизацию законодательства государств-участниц, унифицировать нормы и стандарты, создать систему информационного обмена, разработать и согласовать единые правила доступа к газотранспортным системам. На втором этапе, завершить который планируют до конца декабря 2020 года, сформируют одну или нескольких товарных бирж, на которых может проходить продажа «голубого топлива», обеспечат недискриминационный доступ участников рынка к торгам и к газотранспортным системам.





Как сообщают в ЕЭК, на завершающем этапе речь идет, в том числе, об обеспечении свободных поставок газа в требуемых объемах и направлениях. Предполагается, что не позднее 1 января 2025 года международный договор о формировании общего рынка вступит в силу.





Еще один не менее актуальный вопрос в Союзе — создание наднациональных предприятий. Речь идет о компаниях, которые работают на территории нескольких стран и создают продукцию, объединенную по одним брендом.





«Этот опыт важен для нас, — подчеркнул Тигран Саркисян, — поскольку концепция евразийского бренда и реализация совместных проектов сегодня является актуальной задачей. Мы также заинтересованы в том, чтобы создать правовое поле для брендов стран-участниц, которое бы стимулировало интеграционные процессы в нашем Союзе».









Продолжить работу по изучению этого опыта Межправсовет поручил Комиссии.





Кроме того на заседании утвердили механизмы реализации проектов в рамках цифровой повестки ЕАЭС, рассмотрели состояние взаимной торговли между странами Союза в 2018 году, макроэкономическую ситуацию в государствах-членах. Также на встрече было подписано Соглашение о судоходстве и принят ряд других решений, направленных на углубление интеграционных процессов.