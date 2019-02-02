Гарлыкский ГОК: белорусская компания не может получить ни денег, ни свою технику

Unionmatex, выполнивший подряд на строительство мукомольных мельниц, затребовал от Туркменистана как минимум 32 миллиона евро плюс проценты.





Помимо этого, проблемы с оплатой работы возникали и у подрядчиков туркменских госкомпаний «Туркменнефть», «Туркменгаз» и «Туркменгеология».





Теперь с такой же проблемой столкнулась белорусская строительная компания «Белгорхимпром».





Напомним, что в 2010 году «Белгорхимпром» получил контракт на строительство передового комбината по производству калийных удобрений на сумму более $1 млрд. Объект был сдан в эксплуатацию 31 марта 2017 года.





Как рассказал «Хронике Туркменистана» источник, близкий к белорусской компании, благодаря комбинату Туркменистан мог бы стать лидером по производству калийных удобрений в своем регионе. Однако при реализации этого проекта, представляющего большой потенциал для Туркменистана, допускаются ошибки.





По его словам, туркменский госконцерн «Туркменхимия», выступивший в роли заказчика, задолжал «Белгорхимпрому» более $150 млн за выполненные работы. Туркменский концерн отказывается выплатить средства и допустить сотрудников «Белгорхимпрома» на комбинат для технического сопровождения его работы. По всей видимости, «Туркменхимия» ищет других подрядчиков для оказания данных технических услуг.









Ранее сообщалось, что комбинат производит лишь 2% от запланированного объема продукции. По словам источника, близкого к «Белгорхимпрому», это во многом связано с тем, что туркменская сторона пытается наладить работу комбината своими силами, отказавшись от услуг квалифицированных специалистов.





5 ноября, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов был крайне недоволен тем, что работа комбината не выведена на проектную мощность и поручил вице-премьеру по промышленности Кериму Дурдымырадову подготовить документы, необходимые для подачи обращения в международный арбитраж. Как заявили лица, близкие к «Белгорхимпрому», компания не намерена становиться очередной жертвой практик ведения бизнеса туркменскими заказчиками, которые выдворяют из страны подрядчиков, не заплатив за оказанные услуги.





«Проект окутала нездоровая атмосфера неопределенности: “Туркменхимия” неправомерно удерживает находящееся на строительной площадке имущество “Белгорхимпрома”, включая его строительную технику, и даже потребовала выплаты компенсации», – заявил источник, близкий к белорусской компании, добавив, что “Белгорхимпром” серьезно обеспокоен состоянием комбината в Туркменистане и опасается, что он эксплуатируется ненадлежащим обра .



