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Гарлыкский ГОК: белорусская компания не может получить ни денег, ни свою технику

03.02.2019 15:30 — Разное | Партизан  
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Зарубежные подрядчики строительных проектов в Туркменистане продолжают испытывать проблемы с оплатой своей работы. В октябре 2018 года стало известно, что две строительные компании – турецкая Sece Inşaat и немецкая Unionmatex Industrieanlagen GmbH направили иски в Международный арбитраж. Оба иска связаны с нарушением Туркменистаном обязательств по договорам в строительной сфере, передает Хроники Туркменистана.

Гарлыкский ГОК: белорусская компания не может получить ни денег, ни свою технику
Unionmatex, выполнивший подряд на строительство мукомольных мельниц, затребовал от Туркменистана как минимум 32 миллиона евро плюс проценты.

Помимо этого, проблемы с оплатой работы возникали и у подрядчиков туркменских госкомпаний «Туркменнефть», «Туркменгаз» и «Туркменгеология».

Теперь с такой же проблемой столкнулась белорусская строительная компания «Белгорхимпром».

Напомним, что в 2010 году «Белгорхимпром» получил контракт на строительство передового комбината по производству калийных удобрений на сумму более $1 млрд. Объект был сдан в эксплуатацию 31 марта 2017 года.

Как рассказал «Хронике Туркменистана» источник, близкий к белорусской компании, благодаря комбинату Туркменистан мог бы стать лидером по производству калийных удобрений в своем регионе. Однако при реализации этого проекта, представляющего большой потенциал для Туркменистана, допускаются ошибки.

По его словам, туркменский госконцерн «Туркменхимия», выступивший в роли заказчика, задолжал «Белгорхимпрому» более $150 млн за выполненные работы. Туркменский концерн отказывается выплатить средства и допустить сотрудников «Белгорхимпрома» на комбинат для технического сопровождения его работы. По всей видимости, «Туркменхимия» ищет других подрядчиков для оказания данных технических услуг.


Ранее сообщалось, что комбинат производит лишь 2% от запланированного объема продукции. По словам источника, близкого к «Белгорхимпрому», это во многом связано с тем, что туркменская сторона пытается наладить работу комбината своими силами, отказавшись от услуг квалифицированных специалистов.

5 ноября, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов был крайне недоволен тем, что работа комбината не выведена на проектную мощность и поручил вице-премьеру по промышленности Кериму Дурдымырадову подготовить документы, необходимые для подачи обращения в международный арбитраж. Как заявили лица, близкие к «Белгорхимпрому», компания не намерена становиться очередной жертвой практик ведения бизнеса туркменскими заказчиками, которые выдворяют из страны подрядчиков, не заплатив за оказанные услуги.

«Проект окутала нездоровая атмосфера неопределенности: “Туркменхимия” неправомерно удерживает находящееся на строительной площадке имущество “Белгорхимпрома”, включая его строительную технику, и даже потребовала выплаты компенсации», – заявил источник, близкий к белорусской компании, добавив, что “Белгорхимпром” серьезно обеспокоен состоянием комбината в Туркменистане и опасается, что он эксплуатируется ненадлежащим обра .


 
 
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Зарубежные подрядчики строительных проектов в Туркменистане продолжают испытывать проблемы с оплатой своей работы. В октябре 2018 года стало известно, что две...
 
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