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Михаил Захаров: Согласен ли выйти на лёд, если с «Неманом» будет полная арена? Выйду, но попозже
Наставник «Юности» Михаил Захаров похвалил тренера «Бреста» Константина Кольцова, передаёт
- Михаил Михайлович может быть слышали, что главный тренер «Бреста» Константин Кольцов сказал, что выйдет на лёд если будет аншлаг на матче с «Бобруйском», а если на вашем поединке с «Неманом» будет полная арена, то вы согласны выйти на площадку?
- Да, я тоже выйду, но попозже (смеётся). Кольцов молодец конечно. Если бы была возможность, то я бы с удовольствием, если находился в Бресте сходил на этот матч посмотреть. Город над Бугом ещё не скоро увидит игрока НХЛ, чемпиона России, обладателя кубка Гагарина, игравшего с Марио Лемье на своём льду. Может быть тоже приеду, если будет время, поболеть за него.
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Наставник «Юности» Михаил Захаров похвалил тренера «Бреста» Константина Кольцова, передаёт корреспондент «БХ» Степан Воронков.
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