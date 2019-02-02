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Михаил Захаров: Согласен ли выйти на лёд, если с «Неманом» будет полная арена? Выйду, но попозже

03.02.2019 15:21 — Разное | Партизан  
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Наставник «Юности» Михаил Захаров похвалил тренера «Бреста» Константина Кольцова, передаёт корреспондент «БХ» Степан Воронков.

- Михаил Михайлович может быть слышали, что главный тренер «Бреста» Константин Кольцов сказал, что выйдет на лёд если будет аншлаг на матче с «Бобруйском», а если на вашем поединке с «Неманом» будет полная арена, то вы согласны выйти на площадку?

- Да, я тоже выйду, но попозже (смеётся). Кольцов молодец конечно. Если бы была возможность, то я бы с удовольствием, если находился в Бресте сходил на этот матч посмотреть. Город над Бугом ещё не скоро увидит игрока НХЛ, чемпиона России, обладателя кубка Гагарина, игравшего с Марио Лемье на своём льду. Может быть тоже приеду, если будет время, поболеть за него.

 
Теги: Брест
 
 
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Наставник «Юности» Михаил Захаров похвалил тренера «Бреста» Константина Кольцова, передаёт корреспондент «БХ» Степан Воронков.
 
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