Белорусским госпредприятиям опять простили огромные долги

За декабрь 2018 года величина просроченных и пролонгированных кредитов банков сократилась более чем на 1 млрд BYN — с 1 606 до 486 млн BYN. Такое большое снижение проблемного долга произошло за счет падения суммы «мусорных» кредитов в иностранной валюте. В долларовом эквиваленте объем проблемных обязательств уменьшился с 609,9 до 142,9 млн USD.





Подавляющую часть декабрьского снижения проблемных обязательств дал сектор госпредприятий. Здесь сумма долга уменьшилась с 479,3 до 43,7 млн USD. В частном секторе сокращение валютных долгов было куда более скромным — со 121,7 до 93 млн USD.





Дальнейший анализ позволяет детальнее выявить характер списанных долгов. Они относились к пролонгированным валютным кредитам. Всего за месяц их сумма сократилась с 595,4 до 100,5 млн USD.





Можно определить характер кредитной линии и вид деятельности предприятий, у которых внезапно исчезли проблемные долги. Долгосрочные «мусорные» кредиты организаций обрабатывающей промышленности в иностранной валюте за декабрь 2018 года уменьшились с 476,3 до 73,7 млн USD. Более того, есть способ выявить регион, где функционируют осчастливленные предприятия, и даже их размер.





Во-первых, объем проблемных кредитов резко снизился у крупных организаций. Во-вторых, изучаемые крупные предприятия были зарегистрированы в Гомельской области и Минске. В декабре 2018-го размер проблемных долгосрочных валютных кредитов у компаний из Минска упал со 106,6 до 14,2 млн USD, у компаний из Гомельской области — с 290 до 6,8 млн USD.









Подытоживая, получаем такой портрет: проблемные долги «потеряли» крупные госорганизации обрабатывающей промышленности из Гомельской области. Какие компании подходят под это описание наилучшим образом? В прошлом году cообщалось о схожем случае. Весной Беларусбанк отсрочил выплату кредитов Светлогорскому ЦКК. Есть большая вероятность, что в конце 2018 года эти кредиты были опять трансформированы под нужды заемщика. Не исключено, что специфическую сделку обосновали через декабрьские поправки в республиканский бюджет. В тексте этого документа как раз оказалось несколько пунктов с грифами «для служебного пользования». Власти любят давать деликатные поручения госбанкам с помощью подобных негласных инструментов.