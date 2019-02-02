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Белорусским госпредприятиям опять простили огромные долги

03.02.2019 15:17 — Разное | Партизан  
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Пока частники конкурируют в жестких условиях рынка, для казенных предприятий платежная дисциплина находится на последних местах по важности. banki24.by изучили последнюю статистику и обнаружили, что из учета исчезла гигантская сумма проблемной задолженности по кредитам.

За декабрь 2018 года величина просроченных и пролонгированных кредитов банков сократилась более чем на 1 млрд BYN — с 1 606 до 486 млн BYN. Такое большое снижение проблемного долга произошло за счет падения суммы «мусорных» кредитов в иностранной валюте. В долларовом эквиваленте объем проблемных обязательств уменьшился с 609,9 до 142,9 млн USD. 

Подавляющую часть декабрьского снижения проблемных обязательств дал сектор госпредприятий. Здесь сумма долга уменьшилась с 479,3 до 43,7 млн USD. В частном секторе сокращение валютных долгов было куда более скромным — со 121,7 до 93 млн USD. 

Дальнейший анализ позволяет детальнее выявить характер списанных долгов. Они относились к пролонгированным валютным кредитам. Всего за месяц их сумма сократилась с 595,4 до 100,5 млн USD. 

Можно определить характер кредитной линии и вид деятельности предприятий, у которых внезапно исчезли проблемные долги. Долгосрочные «мусорные» кредиты организаций обрабатывающей промышленности в иностранной валюте за декабрь 2018 года уменьшились с 476,3 до 73,7 млн USD. Более того, есть способ выявить регион, где функционируют осчастливленные предприятия, и даже их размер. 

Во-первых, объем проблемных кредитов резко снизился у крупных организаций. Во-вторых, изучаемые крупные предприятия были зарегистрированы в Гомельской области и Минске. В декабре 2018-го размер проблемных долгосрочных валютных кредитов у компаний из Минска упал со 106,6 до 14,2 млн USD, у компаний из Гомельской области — с 290 до 6,8 млн USD. 


Подытоживая, получаем такой портрет: проблемные долги «потеряли» крупные госорганизации обрабатывающей промышленности из Гомельской области. Какие компании подходят под это описание наилучшим образом? В прошлом году cообщалось о схожем случае. Весной Беларусбанк отсрочил выплату кредитов Светлогорскому ЦКК. Есть большая вероятность, что в конце 2018 года эти кредиты были опять трансформированы под нужды заемщика. Не исключено, что специфическую сделку обосновали через декабрьские поправки в республиканский бюджет. В тексте этого документа как раз оказалось несколько пунктов с грифами «для служебного пользования». Власти любят давать деликатные поручения госбанкам с помощью подобных негласных инструментов.

 
Теги: Минск
 
 
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Пока частники конкурируют в жестких условиях рынка, для казенных предприятий платежная дисциплина находится на последних местах по важности. banki24.by изучили...
 
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