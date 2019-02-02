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«Двое старших лейтенантов начали щелкать степлером около головы»

03.02.2019 14:56 — Разное | Партизан  
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Алексея Щедрова, бывшего медика, открывшего приют для бездомных под Щучином, всю ночь допрашивали и избивали милиционеры. Он признался в краже, чтобы они остановились.

«Двое старших лейтенантов начали щелкать степлером около головы»
31 января Алексей Щедров, известный также как брат Луиджи, поехал в больницу Щучинского района, чтобы вырвать зуб. После того, как он вернулся домой, к нему пришли милиционеры.

«Меня обвинили в том, что в больнице я якобы забрал кошелек с третьего этажа хирургии. Милиционеры увидели на камерах наблюдения, что я, ранее судимый, был в то время в больнице – и забрали меня», – рассказывает «Белсату» Алексей Щедров.

Следующие сутки Алексей Щедров провел в милиции, где его избивали, допрашивали и снова избивали.

«Двое старших лейтенантов сказали, что проколют мне уши и начали щелкать степлером около головы. Другой старшина спросил, сколько ударов дубинкой я выдержу – и начал бить меня по плечам и по рукам», – рассказывает Щедров.

Милиционеры предупредили мужчину, что если он не признается, они будут бить его всю ночь.

«Я не спал всю ночь. И всю ночь они били меня по голове и по плечам. Чтобы они остановились, я сказал, что это я украл кошелек, но выбросил его. Когда мы поехали в место, где я его «выбросил», кошелька там не было. Потом поехали в другое место – и там тоже не было. Когда утром пришли оперативники, стали разбираться и просмотрели все камеры наблюдения, они поняли, что что-то не складывается», – продолжает он.

После того, как оперативники увидели на записях видеонаблюдения, что Щедров не заходил на тот этаж, где пропал кошелек, его отпустили. Домой он вернулся вечером пятницы.


Государство против Щедрова

Алексею Щедрову – 33 года. В молодости он работал фельдшером «скорой помощи». Имея доступ к лекарствам, он начал торговать препаратами, которые продаются в аптеках по рецепту.

За торговлю наркотиками он отсидел три года.

«За все свои преступления я расплатился», – говорит Щедров.

Семь лет назад, после освобождения, мужчина купил в деревне Александровка Щучинского района дом, где организовал приют, в котором ухаживает за бездомными людьми, помогает им восстановить документы и вернуться к нормальному образу жизни.

Щедрову не помогают ни церковь, ни костёл, у приюта нет официальной регистрации – и не нравится властям. Местные чиновники не раз заставляли Щедрова закрыть приют. В 2017 году сотрудники КГБ провели в приюте обыск.

«Власть, которая не может помочь, они топчут этого человека, готовы растоптать. То есть: «мы не помогаем, ты не будешь помогать», – рассказывал нашему каналу один из бездомных, который жил у Щедрова.

 

В 2017-м Алексея записали в «тунеядцы».

   

Деньгами и одеждой приюту помогают частные лица, а также члены партии «Белорусская христианская демократия». В 2015-м на фестивале «Листопад» фильм «Белсата» «Гости» про Алексея Щедрова признали лучшей лентой в конкурсе документального кино.

 

 
 
Ссылка на источник 31
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Алексея Щедрова, бывшего медика, открывшего приют для бездомных под Щучином, всю ночь допрашивали и избивали милиционеры. Он признался в краже, чтобы они...
 
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