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В Бресте пьяный отец обучал дочь вождению, а после ДТП оказал сопротивление инспекторам

03.02.2019 17:25 — Разное | Tut.by  
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Обучение вождению пьяным отцом своей дочери закончилось аварией и задержанием. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел 2 февраля, около 18.15. По информации инспекторов, 19-летняя девушка ехала на Mazda по проспекту Машерова в Бресте и совершила столкновение с попутным Citroen.

При оформлении ДТП 43-летний отец девушки, который ехал в Mazda в качестве пассажира, пояснил, что он передал управление авто дочери, так как сам немного выпил. Также он сообщил, что дочь обучается в автошколе, поэтому он решил заодно подучить ее вождению.

Когда инспекторы начали составлять протокол, мужчина выскочил из служебного автомобиля и начал бежать в направлении улицы Советской, но почти сразу же был задержан. При этом он оказывал сопротивление, в связи с чем были применены специальные средства.

Медицинское освидетельствование показало, что он действительно пьян — 0,8 промилле алкоголя.

В отношении девушки сотрудники ГАИ составили три протокола. На ее отца составили протокол за передачу управления бесправнику, после чего доставили в РОВД.

 
Теги: Брест
 
 
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Инцидент произошел 2 февраля, около 18.15, на проспекте Машерова.
 
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