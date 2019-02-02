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В Бресте пьяный отец обучал дочь вождению, а после ДТП оказал сопротивление инспекторам
Обучение вождению пьяным отцом своей дочери закончилось аварией и задержанием. Об этом
Инцидент произошел 2 февраля, около 18.15. По информации инспекторов, 19-летняя девушка ехала на Mazda по проспекту Машерова в Бресте и совершила столкновение с попутным Citroen.
При оформлении ДТП 43-летний отец девушки, который ехал в Mazda в качестве пассажира, пояснил, что он передал управление авто дочери, так как сам немного выпил. Также он сообщил, что дочь обучается в автошколе, поэтому он решил заодно подучить ее вождению.
Когда инспекторы начали составлять протокол, мужчина выскочил из служебного автомобиля и начал бежать в направлении улицы Советской, но почти сразу же был задержан. При этом он оказывал сопротивление, в связи с чем были применены специальные средства.
Медицинское освидетельствование показало, что он действительно пьян — 0,8 промилле алкоголя.
В отношении девушки сотрудники ГАИ составили три протокола. На ее отца составили протокол за передачу управления бесправнику, после чего доставили в РОВД.
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Инцидент произошел 2 февраля, около 18.15, на проспекте Машерова.
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