"Сошла целая лавина". В Витебске с крыши обрушился лед и разбил авто



ЧП произошло 3 февраля, около 10 часов утра, возле дома № 3 на Янки Купалы. Фото: Лилия Кулененок

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Так выглядит разбитая машина. Фото: Лилия Кулененок





Фото: Лилия Кулененок

— рассказывает TUT.BY. —Женщина до сих пор в шоке:Женщина говорит, что опасается теперь, как бы сход льда не повторился:Ущерб, как подсчитала хозяйка пострадавшей машины, составил примерно 700 рублей:По словам Лилии, это уже второе «коммунальное» ЧП с ее автомобилями. Первая неприятность произошла года 4 назад и затронула другую машину — Nissan:Лилия Кулененок говорит, что за всю зиму ни разу не видела, чтобы на крыше дома чистили снег: