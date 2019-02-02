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Дети ехали на соревнования. В страшном ДТП в Калужской области погибли 7 человек
Новости России. В Калужской области автобус с детьми попал в ДТП: погибли 7 человек, более 30 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Водитель не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автобус съехал в кювет и перевернулся. Ребята с сопровождающими направлялись из Липецка в Калугу на конкурс в филармонию.
Сотрудники МЧС и врачи скорой помощи оперативно помогли пострадавшим и вытащили тех, кто был заблокирован в салоне.
Водитель автобуса задержан полицией. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Фото. В Калужской области автобус с детьми попал в ДТП
Фото. В ДТП в Калужской области погибли 7 человек
Фото. Авария под Калугой: погибли 7 человек
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Новости России. В Калужской области автобус с детьми попал в ДТП: погибли 7 человек, более 30 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Водитель не...
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