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Дети ехали на соревнования. В страшном ДТП в Калужской области погибли 7 человек

03.02.2019 16:43 — Разное | СТВ  
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Новости России. В Калужской области автобус с детьми попал в ДТП: погибли 7 человек, более 30 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автобус съехал в кювет и перевернулся. Ребята с сопровождающими направлялись из Липецка в Калугу на конкурс в филармонию.

Дети ехали на соревнования. В страшном ДТП в Калужской области погибли 7 человек

Дети ехали на соревнования. В страшном ДТП в Калужской области погибли 7 человек

Сотрудники МЧС и врачи скорой помощи оперативно помогли пострадавшим и вытащили тех, кто был заблокирован в салоне.

Водитель автобуса задержан полицией. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Под Калугой автобус опрокинулся в кювет: погибли семь человек, среди них – дети

Дети ехали на соревнования. В страшном ДТП в Калужской области погибли 7 человек
Фото. В Калужской области автобус с детьми попал в ДТП
Дети ехали на соревнования. В страшном ДТП в Калужской области погибли 7 человек
Фото. В ДТП в Калужской области погибли 7 человек
Дети ехали на соревнования. В страшном ДТП в Калужской области погибли 7 человек
Фото. Авария под Калугой: погибли 7 человек

 
 
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Новости России. В Калужской области автобус с детьми попал в ДТП: погибли 7 человек, более 30 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Водитель не...
 
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