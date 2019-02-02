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От увлечения роком до редкой профессии. Житель Гродно больше 20 лет изготавливает акустические гитары и цимбалы

03.02.2019 16:23 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. От подросткового увлечения рок-группами до редкой профессии. Житель Гродно больше 20 лет изготавливает акустические гитары и цимбалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его производство едва ли не единственное в стране, а музыкальные инструменты заказывают не только школы, но и известные белорусские исполнители.

Корреспондент Галина Буро прислушалась к авторскому звучанию шестиструнной.

От увлечения роком до редкой профессии. Житель Гродно больше 20 лет изготавливает акустические гитары и цимбалы

От увлечения роком до редкой профессии. Житель Гродно больше 20 лет изготавливает акустические гитары и цимбалы

Обработать все грани будущего инструмента идеально. Ведь здесь каждая, казалось бы, незначительная деталь влияет на качество звука. Одну гитару Андрей Кибинь изготавливает не меньше месяца, много ручного труда. Его работы узнаешь из тысячи – по авторским знакам: голова грифа фирменной формы и особая надпись.

От увлечения роком до редкой профессии. Житель Гродно больше 20 лет изготавливает акустические гитары и цимбалы

Андрей Кибинь, гитарный мастер:
Знак, который внутри пишу про себя. Правда, пока там его еще нету.

– А что вы там пишите?

Сделал такой-то там-то.

Любовь к шестиструнным – это с детства и через всю жизнь. Золотые руки достались от отца, а вот научиться мастерству было не у кого – постигал производство самостоятельно на кухне или в гараже: по книгам, интернету, методом проб и ошибок.

От увлечения роком до редкой профессии. Житель Гродно больше 20 лет изготавливает акустические гитары и цимбалы

От увлечения роком до редкой профессии. Житель Гродно больше 20 лет изготавливает акустические гитары и цимбалы

От увлечения роком до редкой профессии. Житель Гродно больше 20 лет изготавливает акустические гитары и цимбалы

Андрей Кибинь:
Любишь музыку, потом пытаешься научится, потом сыграть что-нибудь, потом руки чешутся поремонтировать, потом руки чешутся сделать.

Есть стандартная фраза, что гитарные мастера – это неудавшиеся гитаристы. Это я в чистом виде.

И если с аккордами не сложилось, то с производством гитар попал в самую точку. Со временем Андрей Кибинь понял: важен материал. Для своих работ теперь использует только ель, кедр, палисандр, бук, клен или красное дерево.

От увлечения роком до редкой профессии. Житель Гродно больше 20 лет изготавливает акустические гитары и цимбалы

От увлечения роком до редкой профессии. Житель Гродно больше 20 лет изготавливает акустические гитары и цимбалы

Галина Буро, СТВ:
Восемь лет назад мастер узнал, что в нашей стране практически не осталось производителей исконно белорусских цимбал. И этот факт стал сродни вызову. Андрей Кибинь постепенно начал постигать тонкости создания и этого струнного инструмента. 

От увлечения роком до редкой профессии. Житель Гродно больше 20 лет изготавливает акустические гитары и цимбалы

От увлечения роком до редкой профессии. Житель Гродно больше 20 лет изготавливает акустические гитары и цимбалы

От увлечения роком до редкой профессии. Житель Гродно больше 20 лет изготавливает акустические гитары и цимбалы

За музыкальными инструментами сегодня выстраиваться очереди. Среди заказчиков – известные белорусские гитаристы и рок-исполнители. Индивидуальные заказы приходят из США и Японии. Но все же, самые активные пользователи – это музыкальные школы нашей страны.

От увлечения роком до редкой профессии. Житель Гродно больше 20 лет изготавливает акустические гитары и цимбалы

От увлечения роком до редкой профессии. Житель Гродно больше 20 лет изготавливает акустические гитары и цимбалы

От увлечения роком до редкой профессии. Житель Гродно больше 20 лет изготавливает акустические гитары и цимбалы

От увлечения роком до редкой профессии. Житель Гродно больше 20 лет изготавливает акустические гитары и цимбалы

Денис Желтов игре на гитаре обучается уже седьмой год, мечтает стать композитором, а пока покоряет жюри различного уровня. И берет именно мастерством, ведь практически у всех музыкальных школ гитары Андрея Кибиня, а значит, участники конкурсов в равных условиях.

От увлечения роком до редкой профессии. Житель Гродно больше 20 лет изготавливает акустические гитары и цимбалы

Ирина Дмитриева, учитель музыки ДМШИ № 1 имени Ю.В. Семеняко:
Все инструменты его отличаются высоким качеством, высокой степенью настройки. И это позволяет нам работать с детьми над качеством звука, техникой, а также над эстетическим восприятием музыки.

От увлечения роком до редкой профессии. Житель Гродно больше 20 лет изготавливает акустические гитары и цимбалы

От увлечения роком до редкой профессии. Житель Гродно больше 20 лет изготавливает акустические гитары и цимбалы

От увлечения роком до редкой профессии. Житель Гродно больше 20 лет изготавливает акустические гитары и цимбалы

А еще оказалось, что Андрей Кибинь в свое время окончил Ленинградский кораблестроительный институт. Говорит, технические знания уже пригодились, но конспекты не спешит выбрасывать.

Андрей Кибинь:
У меня есть друг, который мечтает построить корабль. Может быть, мы когда-нибудь с ним построим корабль.

А что получается, когда Андрей Кибинь загорается идеей, мы уже увидели.

От увлечения роком до редкой профессии. Житель Гродно больше 20 лет изготавливает акустические гитары и цимбалы
 
Теги: Гродно
 
 
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