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«Какими были отношения - уже неважно». Тимати, Баста и другие рэперы прощаются с Децлом в соцсетях

03.02.2019 17:51 — Разное | Tut.by  
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Сегодня стало известно, что умер рэпер Децл. Его называют самым заметным рэпером России начала двухтысячных. Поклонники, а также коллеги артиста в соцсетях прощаются с человеком, который когда-то олицетворял жанр хип-хопа для целого поколения, пишет the-flow.


Баста

«Не стало Кирилла Толмацкого. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Вне зависимости от нашего конфликта и разногласий, искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят. Это большое несчастье. Светлая память».

Сергей Шнуров

«Ритмом музыка всяка ведома,
И с пластинок сдувая пылинки,
Вечеринка у Децела дома,
Собрался народ на поминки.
Подтянулся район и вся школа.
Кто-то снова и снова включал,
Для себя, а не для протокола,
«Мои слезы, моя печаль».

Тимати

«Какие у нас складывались отношения и почему, уже не так важно. История распорядилась так, что в 1999 году мы оказались в какой-то роли пионерами этого жанра. Я до сих пор с трудом верю, как все это получилось тогда и до каких масштабов выросло сегодня. Ты однозначно большая часть этой истории. Покойся с миром».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Black Star (@timatiofficial) 3 Фев 2019 в 4:09 PST

Егор Крид

«Помню 2000-е и как впервые услышал рэп Децла. Думаю, что во многом благодаря Кириллу большинство людей начали увлекаться хип-хопом.

Мои соболезнования всем родным, близким и поклонникам. Не знал его лично, но хорошо знаю его музыку. Отдельное спасибо за песню — «Письмо». RIP. Легенда».

Птаха

«35 лет … всего 35 лет. Покойся с миром … #rip… Земля тебе пухом .
Остановилось сердце, просто взяло и остановилось … Нет, он не торчал и не употреблял, просто сердце остановилось. Проходя мимо храма, зайди и поставь свечку за его упокой».

Aiza

«Слишком рано, Кирилл. Покойся с миром».

L’ONE

«Соболезнования всем близким и друзьям. Пусть земля тебе будет пухом, Кирилл. Уйти, после концерта, в гримерке…».

Карандаш

«В последний раз об этом артисте писали так много лет 15 назад. Только вместо RIP рядом с именем были другие три буквы».

Смоки Мо

«Покойся с миром, Кирилл. Я буду помнить времена нашей дружбы».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Смоки Мо (@smokymo) 2 Фев 2019 в 11:36 PST

JOHNYBOY

«Децл — «Письмо» была когда-то моей любимой песней. Никогда про Кирилла не говорил ничего ни хорошего, ни плохого. По-доброму угарал в последние годы с их бифа с Васей. Покойся с миром».

Лигалайз

«С семи утра 140 пропущенных звонков, «полиция скорби» в комментах (которые ходят и контролируют, чтобы мы скорбели правильно. Знайте, вы худшие). А я сижу и с тобой разговариваю. Мы это то, во что мы верим. А значит, ты — тот самый бесстрашный воин света. Кричащий обществу о надвигающейся Нибиру (которая большинству блять и правда показана). Умер сражаясь. Вальхала, покой и вечная память. Светлая. Ты очень достоин. Люблю тебя всегда».

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***

2 февраля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт группы «Би-2». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 8 февраля.

 
Теги: Минск
 
 
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Децла называют самым заметным рэпером России начала двухтысячных. Поклонники, а также коллеги артиста в соцсетях прощаются с человеком, который когда-то...
 
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