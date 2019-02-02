«Какими были отношения - уже неважно». Тимати, Баста и другие рэперы прощаются с Децлом в соцсетях

Сегодня стало известно, что умер рэпер Децл . Его называют самым заметным рэпером России начала двухтысячных. Поклонники, а также коллеги артиста в соцсетях прощаются с человеком, который когда-то олицетворял жанр хип-хопа для целого поколения, пишет the-flow.





Баста

«Не стало Кирилла Толмацкого. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Вне зависимости от нашего конфликта и разногласий, искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят. Это большое несчастье. Светлая память».

Сергей Шнуров

«Ритмом музыка всяка ведома,

И с пластинок сдувая пылинки,

Вечеринка у Децела дома,

Собрался народ на поминки.

Подтянулся район и вся школа.

Кто-то снова и снова включал,

Для себя, а не для протокола,

«Мои слезы, моя печаль».

Тимати

«Какие у нас складывались отношения и почему, уже не так важно. История распорядилась так, что в 1999 году мы оказались в какой-то роли пионерами этого жанра. Я до сих пор с трудом верю, как все это получилось тогда и до каких масштабов выросло сегодня. Ты однозначно большая часть этой истории. Покойся с миром».

Егор Крид

«Помню 2000-е и как впервые услышал рэп Децла. Думаю, что во многом благодаря Кириллу большинство людей начали увлекаться хип-хопом.

Мои соболезнования всем родным, близким и поклонникам. Не знал его лично, но хорошо знаю его музыку. Отдельное спасибо за песню — «Письмо». RIP. Легенда».

Птаха

«35 лет … всего 35 лет. Покойся с миром … #rip … Земля тебе пухом .

Остановилось сердце, просто взяло и остановилось … Нет, он не торчал и не употреблял, просто сердце остановилось. Проходя мимо храма, зайди и поставь свечку за его упокой».

Aiza

«Слишком рано, Кирилл. Покойся с миром».

L’ONE

«Соболезнования всем близким и друзьям. Пусть земля тебе будет пухом, Кирилл. Уйти, после концерта, в гримерке…».

Карандаш

«В последний раз об этом артисте писали так много лет 15 назад. Только вместо RIP рядом с именем были другие три буквы».

Смоки Мо

«Покойся с миром, Кирилл. Я буду помнить времена нашей дружбы».

JOHNYBOY

«Децл — «Письмо» была когда-то моей любимой песней. Никогда про Кирилла не говорил ничего ни хорошего, ни плохого. По-доброму угарал в последние годы с их бифа с Васей . Покойся с миром».

Лигалайз

«С семи утра 140 пропущенных звонков, «полиция скорби» в комментах (которые ходят и контролируют, чтобы мы скорбели правильно. Знайте, вы худшие). А я сижу и с тобой разговариваю. Мы это то, во что мы верим. А значит, ты — тот самый бесстрашный воин света. Кричащий обществу о надвигающейся Нибиру (которая большинству блять и правда показана). Умер сражаясь. Вальхала, покой и вечная память. Светлая. Ты очень достоин. Люблю тебя всегда».

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