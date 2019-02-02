|
«Какими были отношения - уже неважно». Тимати, Баста и другие рэперы прощаются с Децлом в соцсетях
Сегодня стало известно, что
«Не стало Кирилла Толмацкого. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Вне зависимости от
«Ритмом музыка всяка ведома,
«Какие у нас складывались отношения и почему, уже не так важно. История распорядилась так, что в 1999 году мы оказались в какой-то роли пионерами этого жанра. Я до сих пор с трудом верю, как все это получилось тогда и до каких масштабов выросло сегодня. Ты однозначно большая часть этой истории. Покойся с миром».
«Помню 2000-е и как впервые услышал рэп Децла. Думаю, что во многом благодаря Кириллу большинство людей начали увлекаться хип-хопом.
Мои соболезнования всем родным, близким и поклонникам. Не знал его лично, но хорошо знаю его музыку. Отдельное спасибо за песню — «Письмо». RIP. Легенда».
«35 лет … всего 35 лет. Покойся с миром …
«Слишком рано, Кирилл. Покойся с миром».
«Соболезнования всем близким и друзьям. Пусть земля тебе будет пухом, Кирилл. Уйти, после концерта, в гримерке…».
«В последний раз об этом артисте писали так много лет 15 назад. Только вместо RIP рядом с именем были другие три буквы».
«Покойся с миром, Кирилл. Я буду помнить времена нашей дружбы».
«Децл — «Письмо» была когда-то моей любимой песней. Никогда про Кирилла не говорил ничего ни хорошего, ни плохого. По-доброму угарал в последние годы с их
«С семи утра 140 пропущенных звонков, «полиция скорби» в комментах (которые ходят и контролируют, чтобы мы скорбели правильно. Знайте, вы худшие). А я сижу и с тобой разговариваю. Мы это то, во что мы верим. А значит, ты — тот самый бесстрашный воин света. Кричащий обществу о надвигающейся Нибиру (которая большинству блять и правда показана). Умер сражаясь. Вальхала, покой и вечная память. Светлая. Ты очень достоин. Люблю тебя всегда».
Читайте также
***
2 февраля в приложении «Афиша TUT.BY»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Децла называют самым заметным рэпером России начала двухтысячных. Поклонники, а также коллеги артиста в соцсетях прощаются с человеком, который когда-то...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)