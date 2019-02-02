В пятиэтажке в Северном микрорайоне г. Барановичи рухнул балкон

Происшествие случилось в доме №17 на улице Наконечникова 2 февраля 2019 года, около 16.00.



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Балкон, где обрушилось ограждение. Все фото: Константин ПЕНКАЛЬ

Об этом Intex-press сообщил читатель Константин Пенкаль.

По его словам, он заезжал к знакомому, который живет в этом доме.

— Только вышли из подъезда, подошли к машине, как услышали страшный грохот. Смотрим, а у балкона, что на четвертом этаже, нет ограждения. Оно рухнуло вниз. Хорошо, что под балконом никого не было, — рассказал Константин.



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Мужчина отметил, что на грохот из дома выглянули пару жильцов. Что было дальше, он не знает: торопился по делам.



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