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В пятиэтажке в Северном микрорайоне г. Барановичи рухнул балкон

03.02.2019 19:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Происшествие случилось в доме №17 на улице Наконечникова 2 февраля 2019 года, около 16.00.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63139.php

В пятиэтажке в Северном микрорайоне г. Барановичи рухнул балкон

Балкон, где обрушилось ограждение. Все фото: Константин ПЕНКАЛЬ

Об этом Intex-press сообщил читатель Константин Пенкаль.

По его словам, он заезжал к знакомому, который живет в этом доме.

— Только вышли из подъезда, подошли к машине, как услышали страшный грохот. Смотрим, а у балкона, что на четвертом этаже, нет ограждения. Оно рухнуло вниз. Хорошо, что под балконом никого не было, — рассказал Константин.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63139.php

В пятиэтажке в Северном микрорайоне г. Барановичи рухнул балкон

Мужчина отметил, что на грохот из дома выглянули пару жильцов. Что было дальше, он не знает: торопился по делам. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63139.php

В пятиэтажке в Северном микрорайоне г. Барановичи рухнул балкон

 
 
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Происшествие случилось в доме №17 на улице Наконечникова 2 февраля 2019 года, около 16.00. Балкон, где обрушилось ограждение. Все фото: Константин ПЕНКАЛЬ Об этом...
 
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