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Кветка Кирилла: в коллекции 16-летнего брестчанина сотни сортов цветов!

03.02.2019 19:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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«Когда друзья говорят мне: «Смотри, какая крутая тачка!», я не понимаю, о чем это они, потому что совершенно не разбираюсь в марках машин, – признается собеседник Zarya.by. Кириллу Вавренюку – 16. Но сказать о нем шаблонно «обычный подросток» просто язык не поворачивается. Интересы ровесников ему чужды. Хобби Кирилла не совсем обычное для тинейджера – цветы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63137.php

Кветка Кирилла: в коллекции 16-летнего брестчанина сотни сортов цветов!

Сегодня в коллекции школьника сотни сортов растений, которые заняли весь родительский огород. В планах парнишки и дальше расширять плантации: как только исполнится 18, хочет открыть собственный питомник декоративных растений. «А там недалеко уже и до ботанического сада!» – всерьез говорит он. 

«МАМА, КУПИ МНЕ ДЕКАБРИСТА!»

На интервью Кирилл пришел к нам в редакцию. Как только переступил порог, мои кабинетные «питомцы», вечно страдающие от жажды, скукожились от стыда в своих горшках. Окинув профессиональным взглядом цветы, парень с улыбкой вынес вердикт:

– Могло быть и хуже!

А потом, заметив распустившегося в суровых условиях декабриста, вспомнил:

– Это один из первых цветков, который купили мне родители. Я был очень необычным ребенком. В то время, как другие дети клянчат игрушки или сладости, я заливался слезами у цветочных магазинов или прилавков с семенами. Вот как сейчас помню тот день, когда умолял: «Мама, купи мне декабриста!».

Кирилл увлекся цветами с раннего детства. Как и почему – даже не спрашивайте. Не знает сам. Говорит, что никто в семье этим «не болел» так, как он. Да, мама выращивала дома цветы, но ничего необычного – драцены, диффенбахии, те же декабристы. Да, в огороде у бабушки был цветочный островок, но тоже ничем не выдающийся – астры, камнеломки, пеларгонии. 

– Сколько я себя помню, меня всегда интересовало, почему растут цветы, почему появляются листья и развиваются корешки. Этот процесс мне казался самым настоящим волшебством, и, наверное, поэтому так тянуло узнать все нюансы. Уже в шесть лет я решил попробовать размножить фиалки. Аккуратно, чтобы не видели родители, оторвал листочек, набрал в стакан земли из каждого горшка понемногу, посадил в стаканчик листик и стал ждать. Этот момент не забуду никогда – прошел буквально час, а я уже бегу смотреть: может, уже корешки появились? 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63137.php

Кветка Кирилла: в коллекции 16-летнего брестчанина сотни сортов цветов!

«Я ПОЛНОСТЬЮ ЗАХВАТИЛ ОГОРОД»

Четыре года назад семья Кирилла переехала из квартиры в центре Бреста в пригородный дом. Родители сразу же выделили сыну грядку на огороде. Но стояла осень – особо не разгуляешься. И юный садовод, не рассчитывая на положительный исход, воткнул на своем клочке земли пару веточек смородины. Тем не менее кустики прижились. 

– Со временем я полностью захватил родительский огород, – смеется Кирилл. – Сегодня на сорока сотках у меня растут не только цветы, но и овощные культуры: томаты, перцы, баклажаны. Также выращиваю ежевику, голубику, бруснику, даже экзотическую мурайю. Но больше всего площади занимают цветы – это моя самая главная страсть! Из-за нее я постепенно избавляюсь на участке от плодовых деревьев – яблонь и груш, которые занимают слишком много места. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63137.php

Кветка Кирилла: в коллекции 16-летнего брестчанина сотни сортов цветов!
 Кветка Кирилла: в коллекции 16-летнего брестчанина сотни сортов цветов!

Вопрос о количестве выращиваемых цветов для Кирилла один из самых сложных – давно сбился со счета. Лилейников – более 60 сортов, клематисов – более 50, спирей – более 20… А ведь еще есть много экзотических растений, которые он выращивает как кадочные: летом – на улице, зимой – дома. Это пассифлора, олеандр, драцена, монстера. 

– До недавних пор была у меня и очень большая коллекция ирисов – более 150 сортов. Но в последние годы на участок повадилась медведка. Какими только способами я не боролся с вредителем: и народными, и химией – всё без толку. Медведки грызли ирисы, отчего те гнили и умирали. Спокойно смотреть на это я не мог и поэтому вынужден был отдать всю коллекцию одной моей коллеге. Правда, только на время. У нас уговор: как только у меня появится другой участок земли – не торфяной, где так любят селиться медведки, я все заберу обратно. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63137.php

Кветка Кирилла: в коллекции 16-летнего брестчанина сотни сортов цветов!

«ПЛАНИРУЮ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ СОРТ»

По весне Кирилл ставит в огороде четыре теплицы (которые сам же и отапливает, вставая порой в четыре утра, чтобы успеть на уроки): три для овощей и одну для виноградных кустиков. Сегодня школьник выращивает более сорока сортов винограда. Причем не мелкого и кислого, который растет повсеместно, а сортового – каждая ягодка крупная, как грецкий орех, и сладкая до першения в горле.

– В прошлом году я собрал с большинства сортов полноценный урожай, – с гордостью произносит парень. – К этому шел долго и упорно, не раз набивая собственные шишки.

Однажды Кирилла надоумили поджечь в теплице с виноградом порошок серы, чтобы «выкурить» дымом болезнь, начавшую поражать саженцы. Слава Богу, кустики выжили, но ущерб был большой – плодоносить виноград стал только через год. 

– Откровенных неудач было немало, потому что всему учился сам: читал много литературы, но советы опытных садоводов не всегда же подходят именно к нашей климатической зоне, – признается он. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63137.php

Кветка Кирилла: в коллекции 16-летнего брестчанина сотни сортов цветов!
 Кветка Кирилла: в коллекции 16-летнего брестчанина сотни сортов цветов!

Сегодня уже к самому Кириллу выстраиваются целые очереди за профессиональным советом. И это неудивительно – таким опытом может похвастать далеко не каждый взрослый. Судите сами: если раньше парень, в основном, все семена покупал, то в последнее время начал заниматься собственной селекцией. И весьма успешно. 

– Прошлым летом впервые зацвел лилейник, выращенный из собранных мною семян. Он очень выделяется среди других известных сортов: 30% цветов – махровые. Название моему сеянцу придумывали всем миром, я попросил помочь своих коллег в интернете, и в итоге родилось красивое имя – «Кветка Кирилла». В этом году я планирую зарегистрировать свой сорт, так как уж очень много желающих его купить.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63137.php

Кветка Кирилла: в коллекции 16-летнего брестчанина сотни сортов цветов!
 Кветка Кирилла: в коллекции 16-летнего брестчанина сотни сортов цветов!
 

Кветка Кирилла

«ЧТОБЫ КРАСОТА БЫЛА ДОСТУПНЕЕ»

В десять лет Кирилл начал торговать на рынке растениями. Свой первый опыт до сих пор вспоминает с волнением: тряслись руки-ноги, но продал все до единого цветочка. А на заработанные деньги купил новые сорта. По такой же «схеме» он работает до сих пор.

Сегодня точку Кирилла на «колхозке» знают уже многие брестчане и специально идут только к нему. Утром, пока юноша в школе, торгует бабушка, а потом ее сменяет внук.

– Среди продавцов у меня друзей почти нет, – честно говорит он. – Наверное, потому что не ломлю цены за растения. Весной рассада томатов у всех стоит семь рублей, а у меня максимум три. Я изначально решил, что буду выращивать больше, а продавать дешевле, чтобы люди могли посадить у себя на участках всё, что захотят, чтобы красота была доступнее.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63137.php

Кветка Кирилла: в коллекции 16-летнего брестчанина сотни сортов цветов!
 

Кирилл не ставит перед собой цель заработать. Иногда он даже выходит на улицы города с шикарными букетами, собранными из своих цветов, и дарит их первым встречным девушкам. Просто так – чтобы поднять настроение прохожим. Вопрос с подарками, кстати, никогда перед ним не стоит: на 1 сентября, например, он всегда загружает полную машину цветов – для своих учителей. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63137.php

Кветка Кирилла: в коллекции 16-летнего брестчанина сотни сортов цветов!

«СЧАСТЛИВ, ЧТО НАШЕЛ СВОЕ ПРИЗВАНИЕ»

– Я не отличник, но и неплохо учусь. Средний балл – семь. Учителя знают о моем хобби, хвалят и даже ставят меня в пример другим. Одноклассники тоже поддерживают. Хотя так было не всегда. Поначалу меня дразнили: мол, не мужское занятие выбрал, и одно время я очень стеснялся даже говорить кому-то, что выращиваю цветы. Но сейчас всё по-другому: я безумно счастлив, что нашел свое призвание. И готов кричать об этом всему миру, что, собственно, и делаю. Два года назад завел в Инстаграм цветочный аккаунт, и сегодня на него уже подписаны более трех тысяч человек. 

Кирилл учится в выпускном классе СШ № 19. В будущем хочет стать агрономом, но только учиться планирует на заочке, чтобы не расставаться со своими «питомцами». Родители решение сына одобряют, несмотря на то, что у него могло быть и более перспективное будущее. 

– Семь лет подряд я занимался водным поло, причем делал большие успехи: три медали на республике за первое место, две – за второе, пару дипломов – «за лучшего игрока». Но три года назад всё бросил, поняв, что не могу больше разрываться между спортом и цветами. Также не сложилось у меня с еще одним хобби – моделингом. Мне неоднократно предлагали работу модели за границей, но на кого я тогда оставлю свои растения? На маму, которая постоянно переливает цветы? – улыбаясь, разводит руками Кирилл. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63137.php

Кветка Кирилла: в коллекции 16-летнего брестчанина сотни сортов цветов!

Он уверен на все сто, что сделал правильный выбор, несмотря на тяжелый физический труд со всеми вытекающими: ноющую спину, постоянные мозоли и ссадины на руках. 

– Я везунчик, ведь никто из моих ровесников не испытывает такого кайфа от банального отдыха, когда в конце дня бревном плюхаешься на диван. Чтобы это ощутить, нужно просто быть садоводом!

 
Теги: Брест
 
 
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«Когда друзья говорят мне: «Смотри, какая крутая тачка!», я не понимаю, о чем это они, потому что совершенно не разбираюсь в марках машин, – признается собеседник...
 
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