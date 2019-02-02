В Борисове отпраздновали Всемирный день снега



Очень понравился всем конкурс на лучший рисунок на снегу. Ребята увлеченно рисовали красками различные сюжеты, и любой мог оценить их старания. По решению компетентного жюри победителем стала команда средней школы №16. Ребятам вручили в подарок настольную игру. Зрителей веселили и развлекали аниматоры.

– Подобные мероприятия мы устраиваем регулярно. Школьникам нравится активно проводить время. Прохожие, увидев, что люди танцуют и играют, спешат присоединиться к нам, – сказал один из организаторов праздника.

Поднятие гири, перетягивание каната, прыжки со скакалкой – такое времяпрепровождение способствовало тому, что никто не замерз. Победители в различных номинациях получили сладкие призы. На память участники сделали совместное фото.

Ульяна ДЕНИСОВА, учащаяся ГУО «Лошницкая средняя школа»