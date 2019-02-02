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Супруга принца Гарри поддержала работниц уличной секс-индустрии Бристоля
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Герцогиня Меган Маркл и принц Гарри на этих выходных посетили Бристоль. Зашли в театр, благотворительный боксерский зал, а потом Меган пришла идея посетить благотворительный центр One25. Это учреждение, которое помогает работницам секс-индустрии и тем, кто борется с наркоманией,
Общественность узнала о визите принца и его супруги в One25 только после их отъезда от туда. Пара не хотела афишировать его заранее, тем не менее, герцоги изначально выбрали именно эту организацию из списка всех остальных в Бристоле. Им хотелось лично привлечь внимание к проблеме, о которой общество пока не готово говорить открыто – жизни работниц секс-индустрии. Принц Гарри сказал, что был удивлен, когда узнал, что 99% женщин из этой сферы употребляют алкоголь и наркотики, а 80% - бездомные. И практически все в детстве были жертвами домашнего насилия.
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Герцогиня Меган Маркл и принц Гарри на этих выходных посетили Бристоль. Зашли в театр, благотворительный боксерский зал, а потом Меган пришла идея посетить...
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