Супруга принца Гарри поддержала работниц уличной секс-индустрии Бристоля

Герцогиня Меган Маркл и принц Гарри на этих выходных посетили Бристоль. Зашли в театр, благотворительный боксерский зал, а потом Меган пришла идея посетить благотворительный центр One25. Это учреждение, которое помогает работницам секс-индустрии и тем, кто борется с наркоманией, пишет BBC.



Когда герцогиня прошла на кухню центра, увидела, как волонтер готовил еду, которую собирался раздать женщинам. А потом сказала: «У меня есть идея!». И попросила сотрудников учреждения принести ей маркер. Затем Меган начала доставить из каждого пакета с едой бананы и писать на них слова поддержки: «Вы сильные», «Вы великолепны», «Вы любимы», Вы особенные». Когда у герцогини спросили, будет ли принц Гарри что-то писать, она ответила, что в их семье сама отвечает за банановые послания.





Посылки с личными посланиями герцогини погрузили в фургон, а потом раздали секс-работницам на улицах Бристоля.

Общественность узнала о визите принца и его супруги в One25 только после их отъезда от туда. Пара не хотела афишировать его заранее, тем не менее, герцоги изначально выбрали именно эту организацию из списка всех остальных в Бристоле. Им хотелось лично привлечь внимание к проблеме, о которой общество пока не готово говорить открыто – жизни работниц секс-индустрии. Принц Гарри сказал, что был удивлен, когда узнал, что 99% женщин из этой сферы употребляют алкоголь и наркотики, а 80% - бездомные. И практически все в детстве были жертвами домашнего насилия.