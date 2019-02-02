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Супруга принца Гарри поддержала работниц уличной секс-индустрии Бристоля

03.02.2019 18:44 — Разное | KYKY  
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Герцогиня Меган Маркл и принц Гарри на этих выходных посетили Бристоль. Зашли в театр, благотворительный боксерский зал, а потом Меган пришла идея посетить благотворительный центр One25. Это учреждение, которое помогает работницам секс-индустрии и тем, кто борется с наркоманией, пишет BBC. 

Когда герцогиня прошла на кухню центра, увидела, как волонтер готовил еду, которую собирался раздать женщинам. А потом сказала: «У меня есть идея!». И попросила сотрудников учреждения принести ей маркер. Затем Меган начала доставить из каждого пакета с едой бананы и писать на них слова поддержки:  «Вы сильные», «Вы великолепны», «Вы любимы», Вы особенные». Когда у герцогини спросили, будет ли принц Гарри что-то писать, она ответила, что в их семье сама отвечает за банановые послания. 



Посылки с личными посланиями герцогини погрузили в фургон, а потом раздали секс-работницам на улицах Бристоля.

Общественность узнала о визите принца и его супруги в One25 только после их отъезда от туда. Пара не хотела афишировать его заранее, тем не менее, герцоги изначально выбрали именно эту организацию из списка всех остальных в Бристоле. Им хотелось лично привлечь внимание к проблеме, о которой общество пока не готово говорить открыто – жизни работниц секс-индустрии. Принц Гарри сказал, что был удивлен, когда узнал, что 99% женщин из этой сферы употребляют алкоголь и наркотики, а 80% - бездомные. И практически все в детстве были жертвами домашнего насилия. 

 
 
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Герцогиня Меган Маркл и принц Гарри на этих выходных посетили Бристоль. Зашли в театр, благотворительный боксерский зал, а потом Меган пришла идея посетить...
 
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