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БАТЭ проиграл второй товарищеский матч на сборе в Турции

03.02.2019 18:57 — Разное | Tut.by  
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БАТЭ на сборе в Турции провел 3 февраля второй товарищеский матч против австрийского клуба «Вольфсбергер» и проиграл со счетом 1:2.


Фото: ФК БАТЭ

БАТЭ — «Вольфсбергер» — 1:2 (1:0)

Белек. 3 февраля. Поле комплекса Cornelia.

БАТЭ: А. Чичкан (Д.Щербицкий, 46), А. Риос (А.Потапенко, 70), З. Волков, Е. Филипенко (Н.Василевич, 46; Е. Филипенко, 83), А. Филипович (Д.Бессмертный, 46), Д. Бага (А.Немирко, 68), Е. Яблонский, Е. Березкин, Н. Милич (В.Мухамедов, 63), М. Скавыш, И. Стасевич (к) (Э.Мукам, 46).

Голы: 1:0 — Е. Березкин (16, пас — Д. Бага). 1:1 — (46). 1:2 — (72).

В этом поединке Алексей Бага решил поберечь Слободана Симовича, Станислава Драгуна, Александра Глеба и Бояна Дубайича.

Первые 20 минут активнее были белорусы и на 16-й минуте Евгений Березкин открыл счет. Он же мог в конце первого тайма удвоить счет, но после его удара мяч угодил в штангу.

Австрийцы сумели отыграться в самом начале второго тайма. Отметим, что розыгрыши стандартов в исполнении «волков» были очень опасные и ближе к концу игры, после исполнения штрафного удара, мяч второй раз побывал в сетке БАТЭ.

В самой концовке счет мог стать крупнее, но игрок «Вольфсбергера» не попал по воротам из района одиннадцатиметровой отметки.

Напомним, что первую товарищескую игру команда из Борисова проиграла южнокорейскому клубу «Сувон Самсунг Блюуингз».

6 февраля «желто-синие» проведут третий матч против сербской «Войводины». В Беларусь команда вернется 7 февраля.

14 февраля БАТЭ сыграет против лондонского «Арсенала» на поле «Борисов-Арены» в 1/16 финала Лиги Европы. 21 февраля состоится ответный матч.

 
 
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В этом поединке Алексей Бага решил поберечь Слободана Симовича, Станислава Драгуна, Александра Глеба и Бояна Дубайича.
 
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