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БАТЭ проиграл второй товарищеский матч на сборе в Турции
БАТЭ на сборе в Турции провел 3 февраля второй товарищеский матч против австрийского клуба «Вольфсбергер» и проиграл со счетом 1:2.
БАТЭ — «Вольфсбергер» — 1:2 (1:0)
Белек. 3 февраля. Поле комплекса Cornelia.
БАТЭ: А. Чичкан (Д.Щербицкий, 46), А. Риос (А.Потапенко, 70), З. Волков, Е. Филипенко (Н.Василевич, 46; Е. Филипенко, 83), А. Филипович (Д.Бессмертный, 46), Д. Бага (А.Немирко, 68), Е. Яблонский, Е. Березкин, Н. Милич (В.Мухамедов, 63), М. Скавыш, И. Стасевич (к) (Э.Мукам, 46).
Голы: 1:0 — Е. Березкин (16, пас — Д. Бага). 1:1 — (46). 1:2 — (72).
В этом поединке Алексей Бага решил поберечь Слободана Симовича, Станислава Драгуна, Александра Глеба и Бояна Дубайича.
Первые 20 минут активнее были белорусы и на 16-й минуте Евгений Березкин открыл счет. Он же мог в конце первого тайма удвоить счет, но после его удара мяч угодил в штангу.
Австрийцы сумели отыграться в самом начале второго тайма. Отметим, что розыгрыши стандартов в исполнении «волков» были очень опасные и ближе к концу игры, после исполнения штрафного удара, мяч второй раз побывал в сетке БАТЭ.
В самой концовке счет мог стать крупнее, но игрок «Вольфсбергера» не попал по воротам из района одиннадцатиметровой отметки.
Напомним, что первую товарищескую игру
6 февраля «желто-синие» проведут третий матч против сербской «Войводины». В Беларусь команда вернется 7 февраля.
14 февраля БАТЭ сыграет против лондонского «Арсенала» на поле «Борисов-Арены» в 1/16 финала Лиги Европы. 21 февраля состоится ответный матч.
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В этом поединке Алексей Бага решил поберечь Слободана Симовича, Станислава Драгуна, Александра Глеба и Бояна Дубайича.
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