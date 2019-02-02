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Трамп не исключил возможность отправки американских военных в Венесуэлу

03.02.2019 17:55 — Разное | Интерфакс  
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Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что возможность отправки американских военных в Венесуэлу является одним из вариантов, который изучает администрация США.

"Конечно, это то, что является одним из вариантов", - сказал он.

При этом президент отказался отвечать на вопрос, в каком случае он может задействовать военных США в Венесуэле.

Также Д.Трамп заявил, что "несколько месяцев назад" президент Венесуэлы Николас Мадуро хотел встретиться с ним, однако в тот момент Д.Трамп отказался от встречи из-за ее несвоевременности.

 
 
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Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что возможность отправки американских военных в Венесуэлу является одним из вариантов, который...
 
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