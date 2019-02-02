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Свыше 120 коррупционных преступлений зарегистрировано в Могилеве за 2018 год

03.02.2019 17:03 — Разное | Интерфакс  
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По итогам 2018 года в Могилеве зарегистрировано 127 преступлений с элементами коррупции против 261 в 2017 году, сообщает mogilevnews.by со ссылкой на слова заместителя начальника управления делами горисполкома Александр Оскольченко.

По его данным, в том числе преступлений против интересов службы зарегистрировано 134 (в 2017-м 279), из них взяточничество – 74 (в 2017 году- 200). Количество фактов хищения путем злоупотребление служебными полномочиями уменьшилось: 32 против 38. Но в два раза (с 10 до 20) выросло число фактов хищения путем присвоения или растрат.

А.Оскольченко обратил внимание на то, что снижение количественных показателей не связано с числом лиц, совершивших коррупционные преступления: в 2018 году выявлено 67 фигурантов против 58 в 2017 году. По линии БЭП без учета нераскрытых фактов фальшивомонетничества зарегистрировано 432 экономических преступления. В 2017-м выявлено 287 таких факта.

В целях совершенствования правового регулирования вопросов противодействия коррупции, устранения причин и условий, ее порождающих, распоряжением председателя горисполкома создана и действует специальная комиссия. В ее состав входят руководители структурных подразделений горисполкома.

В 2018 году в работе комиссии принимали непосредственное участие сотрудники прокуратуры города, УСК, начальник 11 управления при рассмотрении вопросов по обеспечению антикоррупционного контроля в отношении государственных должностных лиц, по каждому факту причин и условий совершения коррупционных правонарушений.

 "Кроме рассмотрения плановых вопросов, возникала необходимость реагирования на складывающуюся ситуацию, к примеру, в системе здравоохранения, образования, спорта, в сфере госзакупок. Вместе с тем, вопрос соблюдения законодательства при осуществлении процедуры госзакупок остается актуальным по-прежнему", – констатировал А.Оскольченко.  

 
Теги: Могилев
 
 
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По итогам 2018 года в Могилеве зарегистрировано 127 преступлений с элементами коррупции против 261 в 2017 году, сообщает mogilevnews.by со ссылкой на слова заместителя...
 
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