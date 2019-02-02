В правительстве обсуждают структурные реформы – почему пошли против установки Лукашенко?



Фото: president.gov.by

Что случилось?

Сергей Румас и Максим Ермолович. Фото: government.by

Почему это выглядит странным?

Что кроется за требованиями о структурных реформах?

«Важно понимать цену структурных экономических реформ: снижение уровня жизни нынешнего поколения ради устойчивого роста благосостояния следующего поколения».

На что надеется правительство?

С начала текущего года белорусское правительство вместе со Всемирным банком готовит дорожную карту структурных реформ в стране. Премьер-министр11 января подписал распоряжение о создании соответствующей межведомственной рабочей группы.1 февраля состоялось ее первое заседание, в котором принял участие ряд высокопоставленных чиновников: зампредседателя Нацбанка, замминистра финансов, первый зампредседателя Государственного комитета по имуществу, замминистра антимонопольного регулирования и торговли, первый замминистра труда и социальной защитыДело в том, что Александр Лукашенко неоднократно заявлял о неприемлемости структурных реформ в белорусской экономике. Этот вопрос для него настолько принципиальный, что он говорил о нем в 2015 году во время последней инаугурации.– заявилПозже из-за позиции руководителя страны были остановлены переговоры с МВФ, которые сулили Беларуси кредит в 2-3 миллиардов долларов под низкий процент.рассказал в прошлом году министр финансовНа самом деле речи об уничтожении политического строя и «раздаче народной собственности», как уверял Лукашенко, не идет. Структурные реформы в понимании международных организаций включают шаги по многих направлениям, но на сегодня для Беларуси самыми важными выглядят следующие. Это отказ от государственной поддержки неконкурентоспособных предприятий и разделение функций государства как регулятора и как собственника. Таким образом многие предприятия может ждать или банкротство или приватизация.Считается, что структурные реформы в перспективе приведут к стабильному экономическому росту. Но минусы от их проведения также есть.Несколько лет назад, работавший помощником президента по экономическим вопросам, в статье для «Белорусского экономического журнала» отметил:Неделю назад министр финансов Максим Ермолович заявил, что проект дорожной карты структурных реформ будет подготовлен в течение года. На что рассчитывают в правительстве?По всей видимости, там не исчезла надежда все же получить таким путем кредит. Всемирный банк может оказаться более лояльным к белорусским властям, чем МВФ. Не теряют, видимо, надежду получить кредит и от Международного валютного фонда: Максим Ермолович заявил, что дорожная карта структурных реформОбсуждение возможных преобразований происходит на фоне замедления темпов роста белорусской экономики и уменьшения поддержки со стороны России. Возможно, в правительстве считают, что по этим причинам взгляды Лукашенко на структурные реформы могут несколько измениться. В случае дальнейшего ухудшения ситуации в экономике у них будет план ее оздоровления.