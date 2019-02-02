Слишком сильно обнял: московский бармен задушил клиента и заплакал

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Как удалось выяснить «МК», в ночь на 2 февраля на улице Земляной вал проходило открытие нового питейного заведения. К 19.00 подъехали первые и главные гости — представители компании дружественной учредителям нового заведения. 7-8 человек прошли за специальный вип-столик вдалеке от основной рассадки. Во главе стола был 28-летний бизнесмен Руслан, зарегистрированный в Тамбове, частично испанец по национальности.Он приехал на вечеринку со своей девушкой и, как и во многих драмах всё началось именно из-за неё. Мужчина заметил, как его спутница флиртует с барменом и сразу же пресёк это на корню. Разъярённый Руслан вывел соперника из-за стойки бара и сначала «наехал» на него словесно. Бармен, им оказался 26-летний уроженец Курска Иван ответил, что не расценивает знаки внимания, как заигрывание и моментально получил несколько ударов по голове. Руслан явно был уверен в своих силах: вся его страница в соцсети заполнена фото и видео бойцов ММА и, судя по фото, он сам занимался спортом. Вечер был в разгаре и Иван не стал давать вип-гостю сдачу, а просто ернулся за стойку. После этого Руслан поссорился девушкой и через некоторое время вся их компания разъехалась.Однако это ещё не конец. Утром, под самое закрытие в бар вновь приехал обиженный гость. На часах было около 6 часов и в зале оставались лишь два бармена, которые должны были закрывать заведение. Визитёр был вполне миролюбив. На видеозаписи видно, что Иван усадил помятого Руслана (на лице у гостя были царапины, которые, возможно, он получил в ссоре со своей спутницей) к стойке и они выпили. На мгновение Иван отошёл запереть входную дверь, и вдруг Руслан помчался за барную стойку. Он стал бить посуду, сломал и вывернул ручку пивной колонки, разбил телефон бармена и пошёл на выход. У двери Иван всё же смог остановить Руслана и откинул его обратно в заведение. Дебошир изо всех сил пытался вырваться и бармен (в прошлом 8 лет постигал азы рукопашного боя в том же клубе, где занимался известный русский боксер Александр Поветкин) использовал удушающий приём.Как позднее бармен сквозь слезы (плачущим застали правоохранители на месте преступления) рассказал полицейским, он хотел остановить хулигана и вызвать полицию. Однако тот сильно вырывался, а потом неожиданно перестал дышать и умер. На видеозаписи видно, как сам бармен делал своей случайной жертве массаж сердца и искусственное дыхание. Прибывшая на место бригада «скорой» также пыталась реанимировать Руслана, но всё было тщетно.. Как сообщили «МК» в пресс-службе ГСУ СК по Москве, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».