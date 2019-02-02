"Считаю делом позорным": Виторган взбесился после слов Собчак о разводе



Ксения Собчак и Максим Виторган. Фото: www.globallookpress.com

В личном Instagram Виторган опубликовал внушительных размеров пост. Артист отметил, мол, доброжелатели сообщили ему, что сразу на нескольких телеканалах готовятся к выходу сразу несколько программ "а-ля Малахов и прочее говнище". В этих шоу прямо или косвенно будут касаться его персоны.Также артист сообщил, что его друзей обзванивали редакторы передач и приглашали на съемки, некоторым телевизионщики предлагали денежное вознаграждение за участие. Пытались связаться и с ним самим.– заметил Максим.Ниже Виторган отметил, что счастлив от того, что зрители не могут увидеть в этих программах людей ему по-настоящему "близких".добавил взбешенный артист.Отметим, что Виторган опубликовал пост сразу после выхода в свет программы "Эксклюзив" Первого канала, где его супругапрокомментировала их непростую семейную ситуацию. Теледива уклончиво отвечала на вопросы, но признала, что переживает тяжелый период.– прокомментировала вопрос о разводе Собчак.Напомним, что в Сети не перестают обсуждать дракуи режиссера, последнего народная молва записала в любовники Ксении Собчак. Ходят слухи, что брак телеведущей и актера подошел к концу.