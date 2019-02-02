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"Считаю делом позорным": Виторган взбесился после слов Собчак о разводе

03.02.2019 18:37 — Разное | UDF  
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Ксения Собчак и Максим Виторган. Фото: www.globallookpress.com
Накануне телеведущая Кения Собчак дала откровенное интервью, где косвенно затронула тему развода. Зрители с нетерпением ждали ответа ее супруга актера Максима Виторгана. Отповедь не заставила себя ждать.

В личном Instagram Виторган опубликовал внушительных размеров пост. Артист отметил, мол, доброжелатели сообщили ему, что сразу на нескольких телеканалах готовятся к выходу сразу несколько программ "а-ля Малахов и прочее говнище". В этих шоу прямо или косвенно будут касаться его персоны.

Также артист сообщил, что его друзей обзванивали редакторы передач и приглашали на съемки, некоторым телевизионщики предлагали денежное вознаграждение за участие. Пытались связаться и с ним самим.

"Так вот, что я имею сказать: ходить на подобного рода программы в качестве гостя или героя и заниматься там словоблудием о себе или о ком-то я считаю делом позорным. Я никого не осуждаю: бывает нужда заставит или в телек так хочется, что мочи нет, а разрешение как раз есть. Это выбор каждого (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", – заметил Максим.

Ниже Виторган отметил, что счастлив от того, что зрители не могут увидеть в этих программах людей ему по-настоящему "близких". "Это, простите за пафос, несовместимо с их внутренним нравственным камертоном. Все остальные – это всего лишь бабки у подъезда, запертые в теле селебрити разной степени вялой ( или не вялой – в отдельном случае) медийности", – добавил взбешенный артист.


Отметим, что Виторган опубликовал пост сразу после выхода в свет программы "Эксклюзив" Первого канала, где его супруга Ксения Собчак прокомментировала их непростую семейную ситуацию. Теледива уклончиво отвечала на вопросы, но признала, что переживает тяжелый период. "Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына. В этом смысле мы навсегда с ним родственники и близкие люди", – прокомментировала вопрос о разводе Собчак.

Напомним, что в Сети не перестают обсуждать драку Максима Виторгана и режиссера Константина Богомолова, последнего народная молва записала в любовники Ксении Собчак. Ходят слухи, что брак телеведущей и актера подошел к концу.

 
 
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Накануне телеведущая Кения Собчак дала откровенное интервью, где косвенно затронула тему развода.
 
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