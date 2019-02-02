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Областной зимний спортивный праздник «Белорусская лыжня-2019»

03.02.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Областной зимний спортивный праздник «Белорусская лыжня-2019» прошел в субботу в Печерском лесопарке. Участие в нем приняла и команда Кричевского района.
Областной зимний спортивный праздник «Белорусская лыжня-2019»

 
 
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Областной зимний спортивный праздник «Белорусская лыжня-2019» прошел в субботу в Печерском лесопарке. Участие в нем приняла и команда Кричевского района.
 
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