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Областной зимний спортивный праздник «Белорусская лыжня-2019»
03.02.2019 — Разное | Кричевская жизнь
Областной зимний спортивный праздник «Белорусская лыжня-2019» прошел в субботу в Печерском лесопарке. Участие в нем приняла и команда Кричевского района.
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Областной зимний спортивный праздник «Белорусская лыжня-2019» прошел в субботу в Печерском лесопарке. Участие в нем приняла и команда Кричевского района.
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