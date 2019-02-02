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Сколько кг в центнере? На какой реке разбили Наполеона? Простые школьные вопросы поставили игроков БАТЭ в тупик

03.02.2019 19:23 — Разное | Партизан  
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Клуб беспощаден к футболистам.

БАТЭ прямо сейчас находится в турецком Белеке, где готовится к сезону. В перерыве между тренировками футболисты нашли время и ответили на вопросы борисовских школьников для клубного YouTube-канала. Проверку на базовые знания из истории, физики, химии, литературы и географии проходили Антон Чичкан, Слободан Симович, Алексей Риос, Владислав Мухамедов и Дмитрий Бессмертный. Игрокам временами было очень непросто. Особенно сложно приходилось Риосу, окончившему школу 16 лет назад.

Первый же вопрос о том, сколько килограммов в центнере, заставил парней напрячься. Звучали варианты от «больше двух» до «ста тысяч».


Вопрос о том, где Наполеон потерял значительную часть армии при отступлении, поставил игроков в тупик. И это притом, что Березина – река, на которой стоит Борисов! 

Ромео и Джульетта на секунду оказались героями Александра Сергеевича Пушкина. 

Где закреплены основы правовой, экономической и политической систем государства, удалось выяснить не сразу. Только через историю Беларуси (Риос) и кодексы добрались до Конституции.  

А вот единица измерения энергии заставила задуматься. Хотя было и то, что заходило на ура. Формула воды – изи.  

С английским лучше всех справились Чичкан и Мухамедов. С «Арсеналом» они смогу пообщаться без проблем.

 
 
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