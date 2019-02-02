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Менеджер Нурмагомедова посоветовал Макгрегору ходить с охраной

03.02.2019 19:19 — Разное | Партизан  
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Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз считает, что второй поединок его подопечного против ирландца Конора Макгрегора произойдет в любом случае.



Его слова приводит TMZ.

Абдель-Азиз заявил, что 30-летнему ирландцу лучше передвигаться по улице с охраной.

«Второй бой обязательно состоится. Пускай даже


Нурмагомедов и Макгрегор отбывают дисквалификации, наложенные на них решением Атлетической комиссии штата Невада. Россиянин отлучен от спорта на девять месяцев, в то время как Макгрегор — на шесть.

Менеджер Нурмагомедова ранее отвергал возможность матча-реванша. Так, в октябре 2018-го, Абдель-Азиз посоветовал ирландскому спортсмену открыть винно-водочный магазин вместо попыток добиться реванша с Нурмагомедовым.

 
 
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Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз считает, что второй поединок его подопечного против ирландца Конора...
 
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