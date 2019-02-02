Разбудили среди ночи из-за неправильной парковки — жители «Новой Боровой» пожаловались на ГАИ









С этим вопросом обратилась жительница комплекса «Новая Боровая» 2 февраля на прямую линию с участием председателя Миноблисполкома Анатолия Исаченко.





Ольга Вячеславовна рассказала, что в полночь с 31 января на 1 февраля один из соседей вызвал милицию из-за неправильно припаркованной машины. В итоге эвакуировать решили 8 авто. Среди них — и ее машину. Оформляли штрафы до 2 ночи.





Женщина отметила, что во дворе отсутствуют запрещающий знак и разметка, но спорить с решением Госавтоинспекторов не стала. При этом больше всего ее возмутило, что людей подняли так поздно.









Анатолий Исаченко ответил, что правоохранители были обязаны отреагировать на вызов в любом случае. Но ситуация нестандартная, в вопросе необходимо разбираться. Поручили это начальнику УВД Миноблисполкома Александру Ковальчуку.



