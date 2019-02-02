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Разбудили среди ночи из-за неправильной парковки — жители «Новой Боровой» пожаловались на ГАИ

03.02.2019 18:56 — Разное | Партизан  
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Сотрудники Госавтоинспекции подняли жильцов многоэтажки в деревне Копище глубокой ночью из-за неправильной парковки во дворе. Зачем нужно было будить людей?



С этим вопросом обратилась жительница комплекса «Новая Боровая» 2 февраля на прямую линию с участием председателя Миноблисполкома Анатолия Исаченко.

Ольга Вячеславовна рассказала, что в полночь с 31 января на 1 февраля один из соседей вызвал милицию из-за неправильно припаркованной машины. В итоге эвакуировать решили 8 авто. Среди них — и ее машину. Оформляли штрафы до 2 ночи.

Женщина отметила, что во дворе отсутствуют запрещающий знак и разметка, но спорить с решением Госавтоинспекторов не стала. При этом больше всего ее возмутило, что людей подняли так поздно.


Анатолий Исаченко ответил, что правоохранители были обязаны отреагировать на вызов в любом случае. Но ситуация нестандартная, в вопросе необходимо разбираться. Поручили это начальнику УВД Миноблисполкома Александру Ковальчуку.


 
 
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Сотрудники Госавтоинспекции подняли жильцов многоэтажки в деревне Копище глубокой ночью из-за неправильной парковки во дворе. Зачем нужно было будить людей?
 
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