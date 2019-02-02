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В России перевернулся автобус с детьми. Семь человек погибли
Утром 3 февраля в Калужской области РФ перевернулся автобус с детьми, ехавшими в филармонию для выступления в музыкальном конкурсе.
ДТП в Калужской области. Фото МЧС РФ
Согласно российскому МЧС, погибли 7 человек, в том числе трое детей. 33 получили травмы и повреждения. Всего в автобусе было 45 человек.
Водителя автобуса задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения, что привело к смерти двух или более лиц).
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Утром 3 февраля в Калужской области РФ перевернулся автобус с детьми, ехавшими в филармонию для выступления в музыкальном конкурсе.
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