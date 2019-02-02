В России перевернулся автобус с детьми. Семь человек погибли





ДТП в Калужской области. Фото МЧС РФ





Согласно российскому МЧС, погибли 7 человек, в том числе трое детей. 33 получили травмы и повреждения. Всего в автобусе было 45 человек.





Водителя автобуса задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения, что привело к смерти двух или более лиц).



