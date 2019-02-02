Каким нам запомнится нынешний вечер встречи выпускников в СШ №1

Традиционно в первую субботу февраля проходит День встречи выпускников. Одновременно это и радостный и немного грустный праздник. В этот день мы встречаемся с бывшими одноклассниками и учителями, вспоминаем школьные годы.

Каким нам запомнится нынешний вечер встречи выпускников в первой школе Сморгони? Ответ - в нашем фоторепортаже.





Обязательная регистрация выпускников





К началу мероприятия выпускники заполнили весь зал





Выпускников СШ №1 приветствуют заместители директора Ольга КАРАВАЙ (слева) и Светлана КОРЕНКО





Выпускники, окончившие школу 5 лет назад со своим классным руководителем Мариной ГРИНЧУК





Музыкальный номер от Ирины КУЛАГИНОЙ





Счастливый учитель со своими "детьми"





Выпускники, окончившие школу 10 лет назад, пришли на мероприятие с подарком для школы. В коробках - спортивный инвентарь





"Диджей" вечера - Василий КАРПЕЦ





Выпускники, окончившие школу 25 лет назад





Ростислав СЧАСТНЫЙ со своим выпускником





После торжественной части - на "урок" к Нине СТРАШИНСКОЙ





Денис КОСТЮШЕВСКИЙ (слева) и Александр ЗАЛЕССКИЙ





Фото на память

Больше фотографий с этого вечера вы можете найти в нашей группе "ВКонтакте".

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.