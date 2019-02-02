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Каким нам запомнится нынешний вечер встречи выпускников в СШ №1
03.02.2019 — Разное | Светлы шлях
Традиционно в первую субботу февраля проходит День встречи выпускников. Одновременно это и радостный и немного грустный праздник. В этот день мы встречаемся с бывшими одноклассниками и учителями, вспоминаем школьные годы.
Каким нам запомнится нынешний вечер встречи выпускников в первой школе Сморгони? Ответ - в нашем фоторепортаже.
Обязательная регистрация выпускников
К началу мероприятия выпускники заполнили весь зал
Выпускников СШ №1 приветствуют заместители директора Ольга КАРАВАЙ (слева) и Светлана КОРЕНКО
Выпускники, окончившие школу 5 лет назад со своим классным руководителем Мариной ГРИНЧУК
Музыкальный номер от Ирины КУЛАГИНОЙ
Счастливый учитель со своими "детьми"
Выпускники, окончившие школу 10 лет назад, пришли на мероприятие с подарком для школы. В коробках - спортивный инвентарь
"Диджей" вечера - Василий КАРПЕЦ
Выпускники, окончившие школу 25 лет назад
Ростислав СЧАСТНЫЙ со своим выпускником
После торжественной части - на "урок" к Нине СТРАШИНСКОЙ
Денис КОСТЮШЕВСКИЙ (слева) и Александр ЗАЛЕССКИЙ
Фото на память
Больше фотографий с этого вечера вы можете найти в нашей
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото автора.
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Традиционно в первую субботу февраля проходит День встречи выпускников. Одновременно это и радостный и немного грустный праздник. В этот день мы встречаемся с...
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