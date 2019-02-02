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Каким нам запомнится нынешний вечер встречи выпускников в СШ №1

03.02.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Традиционно в первую субботу февраля проходит День встречи выпускников. Одновременно это и радостный и немного грустный праздник. В этот день мы встречаемся с бывшими одноклассниками и учителями, вспоминаем школьные годы.

Каким нам запомнится нынешний вечер встречи выпускников в первой школе Сморгони? Ответ - в нашем фоторепортаже.

Каким нам запомнится нынешний вечер встречи выпускников в СШ №1

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Каким нам запомнится нынешний вечер встречи выпускников в СШ №1

К началу мероприятия выпускники заполнили весь зал

Каким нам запомнится нынешний вечер встречи выпускников в СШ №1

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Каким нам запомнится нынешний вечер встречи выпускников в СШ №1

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Каким нам запомнится нынешний вечер встречи выпускников в СШ №1

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Каким нам запомнится нынешний вечер встречи выпускников в СШ №1

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Каким нам запомнится нынешний вечер встречи выпускников в СШ №1

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Каким нам запомнится нынешний вечер встречи выпускников в СШ №1

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Каким нам запомнится нынешний вечер встречи выпускников в СШ №1

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Каким нам запомнится нынешний вечер встречи выпускников в СШ №1

Денис КОСТЮШЕВСКИЙ (слева) и Александр ЗАЛЕССКИЙ 

Каким нам запомнится нынешний вечер встречи выпускников в СШ №1

Фото на память 

Больше фотографий с этого вечера вы можете найти в нашей группе "ВКонтакте".

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 33
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Традиционно в первую субботу февраля проходит День встречи выпускников. Одновременно это и радостный и немного грустный праздник. В этот день мы встречаемся с...
 
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