"Власть не волнует, как выживают люди". Профсоюз РЭП сделал публичное заявление о Декрете №1









Praca-by.info публикует полный текст обращения.





Профсоюз РЭП считает необходимым предотвратить нарушения прав и свобод людей, которые происходят при реализации Декрета № 1, названного в народе «Декретом о тунеядцах».





Весной 2017 года мы с вами продемонстрировали свою решимость в отстаивании наших законных прав. Тысячи людей по всей Беларуси вышли на улицы городов и потребовали отменить антиконституционный Декрет № 3.





Десятки людей, среди которых и активисты профсоюза РЭП, были наказаны арестами и штрафами за проведение акций против декрета «о тунеядцах».





В результате наших совместных действий Декрет № 3 был приостановлен.





Однако власти не признали своих ошибок и заменили Декрет № 3 на Декрет № 1 «О содействии занятости населения».





Декрет № 1 противоречит Конституции Республики Беларусь, согласно которой, государство должно обеспечивать право на свободный труд. Граждане не могут принуждаться к выполнению обязанностей, не предусмотренных Конституцией страны (ст. 58).





Вместо того, чтобы создавать новые рабочие места, чтобы разработать и реализовать систему конкретных мер по мотивации к достойно оплачиваемому труду, власти вводят систему труда принудительного.









Власть не волнует, как выживают люди – для них главное, чтобы человек отдавал свою копейку на её содержание. Такая антинародная политика и практика государства носит системный характер.





Создание так называемых «Баз персональных данных» и внесение в них сведений о гражданах без их согласия противоречит статье 28 Конституции Республики Беларусь. Создание таких баз данных приводит к произволу со стороны властных структур.





Граждане Беларуси!





Профсоюз РЭП – надежный защитник ваших прав и свобод. Мы открыты для ваших обращений, в том числе и по вопросам исполнения Декрета № 1.





Нет Декрету № 1! Вместе мы сила!