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"Власть не волнует, как выживают люди". Профсоюз РЭП сделал публичное заявление о Декрете №1

03.02.2019 19:38 — Разное | Партизан  
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31 января в Минске прошел Пленум Совета профсоюза РЭП. Участники приняли совместное обращение к жителям Беларуси о ситуации, которая сложилась вокруг «Декретов о тунеядцах».



Praca-by.info публикует полный текст обращения.

Профсоюз РЭП считает необходимым предотвратить нарушения прав и свобод людей, которые происходят при реализации Декрета № 1, названного в народе «Декретом о тунеядцах».

Весной 2017 года мы с вами продемонстрировали свою решимость в отстаивании наших законных прав. Тысячи людей по всей Беларуси вышли на улицы городов и потребовали отменить антиконституционный Декрет № 3.

Десятки людей, среди которых и активисты профсоюза РЭП, были наказаны арестами и штрафами за проведение акций против декрета «о тунеядцах».

В результате наших совместных действий Декрет № 3 был приостановлен.

Однако власти не признали своих ошибок и заменили Декрет № 3 на Декрет № 1 «О содействии занятости населения».

Декрет № 1 противоречит Конституции Республики Беларусь, согласно которой, государство должно обеспечивать право на свободный труд. Граждане не могут принуждаться к выполнению обязанностей, не предусмотренных Конституцией страны (ст. 58).

Вместо того, чтобы создавать новые рабочие места, чтобы разработать и реализовать систему конкретных мер  по мотивации к достойно оплачиваемому труду, власти вводят систему труда принудительного.


Власть не волнует, как выживают люди – для них главное, чтобы человек отдавал свою копейку на её содержание. Такая антинародная политика и практика государства носит системный характер.

Создание так называемых «Баз персональных данных» и внесение в них сведений о гражданах без их согласия противоречит статье 28 Конституции Республики Беларусь. Создание таких баз данных приводит к произволу со стороны властных структур.

Граждане Беларуси!

Профсоюз РЭП – надежный защитник ваших прав и свобод. Мы открыты для ваших обращений, в том числе и по вопросам исполнения Декрета № 1.

Нет Декрету № 1! Вместе мы сила!

 
Теги: Минск
 
 
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31 января в Минске прошел Пленум Совета профсоюза РЭП. Участники приняли совместное обращение к жителям Беларуси о ситуации, которая сложилась вокруг «Декретов о...
 
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