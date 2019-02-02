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Проверка СК и уколы адреналина: что известно о смерти Децла

03.02.2019 19:30 — Разное | Партизан  
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Следственный комитет Удмуртии начал проверку по факту гибели рэпера Кирилла Толмацкого, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального управления СК России Веру Филиппову.

Проверка СК и уколы адреналина: что известно о смерти Децла
Музыкант Кирилл Толмацкий, известный широкой аудитории под псевдонимом Децл скончался в ижевском ночном клубе на 36-м году жизни после концерта в ночь на воскресенье. По словам представителей артиста, причиной смерти стал сердечный приступ.

"Следователи региона организовали доследственную проверку, назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить причину гибели музыканта", - сообщили в СК.

Согласно информации ведомства, Толмацкий почувствовал недомогание около полуночи, а прибывшие медики констатировали его смерть. В настоящее время специалисты опрашивают свидетелей и осматривают место происшествия.

Перед смертью не жаловался

По словам очевидцев, перед смертью рэпер не жаловался на плохое самочувствие. Певец приезжал на частную вечеринку в честь дня рождения местного бизнесмена - хозяина одного из городских автосалонов.

"Во время выступления не жаловался на плохое самочувствие, концерт прошел хорошо. Всем гостям понравилось. Он погиб уже после выступления", - рассказал агентству представитель автосалона.


За его жизнь боролись полчаса

Позже подробностями поделился концертный директор Децла Павел Беленец: в разговоре с RT он упомянул, что медики прибыли за пять минут и боролись за жизнь артиста полчаса, в частности, делали ему уколы адреналина.

Он подтвердил, что Толмацкого не беспокоили проблемы со здоровьем. Диджей, который выступал вместе с певцом, также сказал, что рэпер выглядел здоровым во время концерта.

Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве. Популярность пришла к нему в начале "нулевых", когда он дебютировал с альбомом "Кто ты?", пластинка стала одной из самых продаваемых в России. У Децла осталась супруга Юлия и 14-летний сын Антоний.

 
 
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Следственный комитет Удмуртии начал проверку по факту гибели рэпера Кирилла Толмацкого, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника...
 
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