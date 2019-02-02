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Проверка СК и уколы адреналина: что известно о смерти Децла
Следственный комитет Удмуртии начал проверку по факту гибели рэпера Кирилла Толмацкого, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального управления СК России Веру Филиппову.
Музыкант Кирилл Толмацкий, известный широкой аудитории под псевдонимом Децл скончался в ижевском ночном клубе на 36-м году жизни после концерта в ночь на воскресенье. По словам представителей артиста, причиной смерти стал сердечный приступ.
"Следователи региона организовали доследственную проверку, назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить причину гибели музыканта", - сообщили в СК.
Согласно информации ведомства, Толмацкий почувствовал недомогание около полуночи, а прибывшие медики констатировали его смерть. В настоящее время специалисты опрашивают свидетелей и осматривают место происшествия.
Перед смертью не жаловался
По словам очевидцев, перед смертью рэпер не жаловался на плохое самочувствие. Певец приезжал на частную вечеринку в честь дня рождения местного бизнесмена - хозяина одного из городских автосалонов.
"Во время выступления не жаловался на плохое самочувствие, концерт прошел хорошо. Всем гостям понравилось. Он погиб уже после выступления", - рассказал агентству представитель автосалона.
За его жизнь боролись полчаса
Позже подробностями поделился концертный директор Децла Павел Беленец: в разговоре с RT он упомянул, что медики прибыли за пять минут и боролись за жизнь артиста полчаса, в частности, делали ему уколы адреналина.
Он подтвердил, что Толмацкого не беспокоили проблемы со здоровьем. Диджей, который выступал вместе с певцом, также сказал, что рэпер выглядел здоровым во время концерта.
Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве. Популярность пришла к нему в начале "нулевых", когда он дебютировал с альбомом "Кто ты?", пластинка стала одной из самых продаваемых в России. У Децла осталась супруга Юлия и 14-летний сын Антоний.
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Следственный комитет Удмуртии начал проверку по факту гибели рэпера Кирилла Толмацкого, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника...
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