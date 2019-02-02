ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кот прервал матч Английской премьер-лиги и сорвал овации болельщиков

03.02.2019 19:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Матч Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Эвертоном» и «Вулверхэмптоном» прервали из-за выбежавшего на поле кота. Видео инцидента опубликовано в Twitter-аккаунте Sky Sports Premier League.



Стюарды не пытались поймать кота, а футболисты и судьи в центральном круге дожидались, пока он покинет газон. Спустя какое-то время животное скрылось в подтрибунном помещении под овации болельщиков.

«Кот провел больше времени на половине поля "Вулверхэмптона", чем игроки "Эвертона"», — прокомментировал запись пользователь John M.

«Он движется быстрее футболистов "Эвертона"», — согласился Nick Rockall.

Встреча завершилась поражением «Эвертона» со счетом 1:3. После 25 туров команда с 33 очками занимает девятое место в таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» с 38 очками идет седьмым.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписыва

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Матч Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Эвертоном» и «Вулверхэмптоном» прервали из-за выбежавшего на поле кота. Видео инцидента опубликовано в Twitter-аккаунте Sky...
 
Новости дня
Новости разные
 
Талисман II Европейских игр победил на зимнем фестивале в Литве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика