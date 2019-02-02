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ГАИ: в Бресте пьяный мужчина учил свою дочь вождению автомобиля

03.02.2019 20:32 — Разное | Аргументы и факты  
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ГАИ: в Бресте пьяный мужчина учил свою дочь вождению автомобиля
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел вечером 2 февраля на проспекте Машерова в Бресте.За рулем легкового автомобиля «Мазда» находилась 19-летняя девушка. Водитель не справилась с управлением и совершила попутное столкновение с «Ситроеном».

ГАИ: в Бресте пьяный мужчина учил свою дочь вождению автомобиля Под Слуцком пьяная бесправница с 10-летним сыном врезались в дерево

Выяснилось, что виновница ДТП не имеет водительских прав. По информации ГАИ Бреста, в момент аварии вместе с ней на пассажирском сидении ехал 43-летний отец. По его словам, он употребил спиртное и, чтобы не садиться за руль пьяным, предложил это сделать своей дочери, которая обучается в автошколе, и заодно усовершенствовать ее навыки вождения.

Примечательно, что во время составления административного протокола, мужчина неожиданно выбежал из автомобиля инспекторов и бросился бежать. Вскоре правоохранители настигли его и задержали.

В отношении девушки были составлены три административных протокола. На ее отца составили протокол за передачу управления бесправнику, после чего доставили в РОВД. Разбирательство по данному факту продолжается.

 
Теги: Брест
 
 
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