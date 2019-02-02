Белорус Владимир Самсонов занял второе место в Кубке Европы по настольному теннису в швейцарском Монтрё.



Фото: ittfworld

3 февраля в драматичном финальном матче Владимир Самсонов (№ 20 мирового рейтинга), которому 17 апреля исполнится 43 года, проиграл своему давнему приятелю и сопернику Дмитрию Овчарову из Германии (№ 14) — 3:4 (11−6, 8−11, 3−11, 16−14, 11−6, 7−11, 10−12).

Владимир Самсонов был впереди по итогам пяти партий (3:2), а также лидировал по ходу заключительного сета (10−8), имея два матчбола, но в концовке встречи удачливее оказался Овчаров, выигравший 4 очка кряду.

На пути к финалу Владимир Самсонов победил Панайотиса Гьониса из Греции — 4:1, румына Овидиу Ионеску — 4:1 и австрийца Даниэля Хабесона — 4:2.

Прежде Владимир Самсонов четырежды становился победителем Кубка Европы (1998, 1999, 2001, 2007).