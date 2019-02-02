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В Бресте состоялся круглый стол "Реформа здравоохранения и деалкоголизация населения"
03.02.2019 21:04 — Разное | Виртуальный Брест
Участники программы «Углубленный диалог» обсудили современную ситуацию в системе здравоохранения и обозначили основные проблемы с потребление спиртных напитков. В течение ближайшего времени выработанные конкретные предложения по деалкоголизации населения будут направлены в Совет Министров Республики Беларусь. В качестве экспертов выступили депутат Палаты представителей Анна Конопацкая, сопредседатель БХД Ольга Ковалькова.
Заместитель председателя БСДП Анна Канюс и руководитель организации «За свой город» Игорь Масловский презентовали результаты мониторинга системы здравоохранения в Бресте и Брестском районе. «С 4 февраля в рамках кампании «За здоровье» начинается сбор подписей за повышение качества и доступности здравоохранения в областном центре. Приглашаем все политические и общественные структуры принять участие в подписной кампании» - призвала участников круглого стола Анна Канюс.
В работе круглого стола приняли участие также сопредседатель БХД Виталий Рымашевкий, председатель БСДП Игорь Борисов, экс-депутат Верховного Совета Леонид Майструк, представители партий Справедливый мир, ОГП, БНФ, Руха «За Свободу».
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Участники программы «Углубленный диалог» обсудили современную ситуацию в системе здравоохранения и обозначили основные проблемы с потребление спиртных...
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