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Владимир Самсонов занял второе место на Кубке Европы по настольному теннису

03.02.2019 20:46 — Разное | Аргументы и факты  
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Владимир Самсонов занял второе место на Кубке Европы по настольному теннису
Reuters

В швейцарском Монтрё завершился Кубок Европы по настольному теннису. В шаге от абсолютного успеха остановился 42-летний белорусский спортсмен Владимир Самсонов.

Владимир Самсонов занял второе место на Кубке Европы по настольному теннису Президент наградил Азаренко и Самсонова орденами Почета

В финальном поединке белорусу противостоял представитель Германии Дмитрий Овчаров. Поединок выдался драматичным. Наш спортсмен имел преимущество по итогам пяти партий (3:2), а также лидировал по ходу заключительного сета (10–8), имея два матчбола, но в концовке встречи победу вырвал немец – 3:4 (11–6, 8–11, 3–11, 16–14, 11–6, 7–11, 10–12).

Отметим, что на пути к финалу Владимир Самсонов обыграл грека Панайотиса Гьониса (4:1), румына Овидиу Ионеску (4:1) и австрийца Даниэля Хабесона (4:2). Прежде Владимир Самсонов четырежды становился победителем Кубка Европы (1998, 1999, 2001, 2007). В прошлом году на этих соревнованиях белорус занял четвертое место.

 
 
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Опытный белорусский спортсмен Владимир Самсонов дошел до финала Кубка Европы по настольному теннису в швейцарском Монтрё.
 
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