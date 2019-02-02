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В Витебске с крыши дома обрушились куски льда и разбили автомобиль

03.02.2019 21:04 — Разное | Аргументы и факты  
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В Витебске с крыши дома обрушились куски льда и разбили автомобиль
Фото: Лилия Кулененок / TUT.by

В Витебске с крыши дома обрушились куски льда и разбили автомобиль В Минске на улице Ленинградской на прохожую с крыши здания упал кирпич
Как стало известно, происшествие произошло около 10 часов утра 3 февраля. С крыши дома обрушились куски льда и повредили легковой автомобиль. По информации TUT.by, машина принадлежит художнице и фотографу Лилии Кулененок.

По словам хозяйки автомобиля, причиненный ущерб составляется около 700 рублей. Женщина намерена обратиться в ЖКХ, чтобы коммунальщики оплатили ремонт машины, поскольку вовремя не очистили снег с крыши, пишет Sputnik. Кроме того, пострадавшая написала соответствующее заявление в милицию.

 
Теги: Минск
 
 
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Инцидент произошел утром 3 февраля возле дома №3 на улице Янки Купалы.
 
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