В Витебске с крыши дома обрушились куски льда и разбили автомобиль

Минске В на улице Ленинградской на прохожую с крыши здания упал кирпич

По словам хозяйки автомобиля, причиненный ущерб составляется около 700 рублей. Женщина намерена обратиться в ЖКХ, чтобы коммунальщики оплатили ремонт машины, поскольку вовремя не очистили снег с крыши, пишет Sputnik . Кроме того, пострадавшая написала соответствующее заявление в милицию.