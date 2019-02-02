По словам хозяйки автомобиля, причиненный ущерб составляется около 700 рублей. Женщина намерена обратиться в ЖКХ, чтобы коммунальщики оплатили ремонт машины, поскольку вовремя не очистили снег с крыши, пишет
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В Витебске с крыши дома обрушились куски льда и разбили автомобиль
03.02.2019 21:04 — Разное | Аргументы и факты
Фото: Лилия Кулененок /
По словам хозяйки автомобиля, причиненный ущерб составляется около 700 рублей. Женщина намерена обратиться в ЖКХ, чтобы коммунальщики оплатили ремонт машины, поскольку вовремя не очистили снег с крыши, пишет
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Инцидент произошел утром 3 февраля возле дома №3 на улице Янки Купалы.
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