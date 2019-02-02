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Алмаз из волос: сколько может стоить необычный камень

03.02.2019 20:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Если обычные бриллианты потеряли свой блеск и красоту, клиенту в Беларуси предложат вот такие экземпляры. Они выращены из человеческих волос. 20-30 граммов достаточно, чтобы увековечить красоту в камне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Алмаз из волос: сколько может стоить необычный камень

Максим Борд, генеральный директор компании по производству алмазов:
Запускаем целую линейку таких камней. Три вида алмазов, которые будут выращены из так называемого человеческого материала, из волос. Мы предлагаем его до 1000 долларов.

Алмаз из волос: сколько может стоить необычный камень

Больше о белорусских драгоценных камнях здесь.
 
 
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Новости Беларуси. Если обычные бриллианты потеряли свой блеск и красоту, клиенту в Беларуси предложат вот такие экземпляры. Они выращены из человеческих волос. 20-30...
 
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