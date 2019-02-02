Почему белорусские изумруды запрещены в Колумбии?

Новости Беларуси. Прогресс дошел до невероятного: бриллианты выращивают даже из человеческих волос. И всё это – в 15-ти километрах от Минска, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.





Берилл красный в природе встречается только в одном месте на юге США, на границе с Мексикой.





А с недавних пор этот камень встречается еще и в белорусском научно-практическом центре. Перед нами редчайший экземпляр на Земле – красный изумруд.





В природе он образуется при извержении вулканов, растет в раскаленной лаве и насыщается разными химическими элементами. Отсюда такой необычный цвет.





А в нашей лаборатории этот красавец растет в печах, где температура достигает 1000 градусов.





Андрей Солдатов, ведущий научный сотрудник научно-практического центра по материаловедению НАН Беларуси:

Средняя цена красного берилла синтезированного – около 10 долларов за карат. А природный можно умножать тысяч на 10.





Ученые синтезируют не только редкие экземпляры, но и обычные изумруды. Перед нами просто россыпь высокотехнологичной красоты. Даже профессионалы сбиты с толку поразительным сходством природных и синтезированных камней.





Андрей Солдатов:

Представитель одной из компании Колумбии приобрел наш изумруд. Те сравнили оттенки и решили, что они совершенно не отличаются от природных изумрудов. И они просто запретили ввоз наших – именно белорусских – изумрудов в Колумбию.