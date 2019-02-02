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Почему белорусские изумруды запрещены в Колумбии?

03.02.2019 20:25 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Прогресс дошел до невероятного: бриллианты выращивают даже из человеческих волос. И всё это – в 15-ти километрах от Минска, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Почему белорусские изумруды запрещены в Колумбии?

Берилл красный в природе встречается только в одном месте на юге США, на границе с Мексикой.

Почему белорусские изумруды запрещены в Колумбии?

А с недавних пор этот камень встречается еще и в белорусском научно-практическом центре. Перед нами редчайший экземпляр на Земле – красный изумруд.

Почему белорусские изумруды запрещены в Колумбии?

В природе он образуется при извержении вулканов, растет в раскаленной лаве и насыщается разными химическими элементами. Отсюда такой необычный цвет.

Почему белорусские изумруды запрещены в Колумбии?

А в нашей лаборатории этот красавец растет в печах, где температура достигает 1000 градусов.

Почему белорусские изумруды запрещены в Колумбии?

Андрей Солдатов, ведущий научный сотрудник научно-практического центра по материаловедению НАН Беларуси:
Средняя цена красного берилла синтезированного – около 10 долларов за карат. А природный можно умножать тысяч на 10.

Почему белорусские изумруды запрещены в Колумбии?

Ученые синтезируют не только редкие экземпляры, но и обычные изумруды. Перед нами просто россыпь высокотехнологичной красоты. Даже профессионалы сбиты с толку поразительным сходством природных и синтезированных камней.

Почему белорусские изумруды запрещены в Колумбии?

Андрей Солдатов:
Представитель одной из компании Колумбии приобрел наш изумруд. Те сравнили оттенки и решили, что они совершенно не отличаются от природных изумрудов. И они просто запретили ввоз наших – именно белорусских – изумрудов в Колумбию.

Больше о белорусских драгоценных камнях здесь.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Прогресс дошел до невероятного: бриллианты выращивают даже из человеческих волос. И всё это – в 15-ти километрах от Минска, сообщили в программе...
 
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