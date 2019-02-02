|
Как Беларусь становится центром спортивного притяжения? Разбираемся, какие соревнования готова принять страна
Новости Беларуси. Всемирная шахматная олимпиада 2022 года пройдет в Минске, равно как и два Кубка мира по шахматам и Конгресс ФИДЕ. Вроде бы и не новость – об этом стало известно еще в октябре 2018 года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но на неделе Беларусь и Международная федерация шахмат подписали контракт на проведение этих мероприятий.
Специально для этого в Минск прибыл президент ФИДЕ Аркадий Дворкович. Напомним, главой Международной федерации шахмат он был избран в октябре 2018-го, тогда же вице-президентом стала председатель Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина.
Казалось бы, до 2022 года еще масса времени. Но это если не вспоминать, сколько спортивных событий международного уровня планируется провести в нашей стране в ближайшие три года. Не говоря уже о тех, которые только-только закончились.
Корреспондент Виктория Ходосок о том, как Беларусь становится центром международного спортивного притяжения.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Телетрансляция одного из самых красивых видов спорта усадила перед экранами телевизоров миллионы зрителей 20 стран. Вместе с тем более 100 тысяч болельщиков неутомимо аплодировали с трибун «Минск-Арены», в то время как лучшие фигуристы Европы – виртуозы конька – на минском льду боролись за звание чемпионов.
Юлия Комлева, председатель Белорусского союза конькобежцев:
Чуть позже в кулуарах Международный союз конькобежцев отметил: за всю историю чемпионата
Но для нас это не удивительно: Александр Лукашенко на льду часто, да и сам человек спортивный. И в стране спорту – большое внимание.
Им сыграны сотни тысяч партий, а его интуиции под силу просчитать соперника на несколько ходов вперед. Сергей Жигалко в интеллектуальном спорте уже 24 года. Ведущий белорусский шахматист и международный гроссмейстер. В 2017-м – победитель чемпионата Европы по шахматам в блице.
Среди лучших он, конечно, надеется быть и в нашей команде Всемирной олимпиады 2022-го.
Сергей Жигалко, международный гроссмейстер по шахматам:
Право проводить самый крупный турнир – Олимпиаду – Беларусь получила в октябре 2018 года на заседании Генеральной ассамблеи. Кроме нас за право боролись Тунис и Южная Корея. Но наша заявка – в приоритете. Во-первых, Беларусь известна своими высокими организаторскими способностями. Во-вторых, к шахматам в стране – должное внимание. Уже пять лет работает и развивается школа шахмат ФИДЕ, одна из лучших в мире. Сюда же часто приезжают учиться официальные делегации – от Арабских Эмиратов до Чехии.
Потому с прицелом на спорт и о больших совместных планах на неделе говорили Александр Лукашенко и Аркадий Дворкович. Глава международной федерации приехал обсудить предстоящие события.
Но перед этим еще успеем организовать – в 2020 году – женский Кубок мира по шахматам, еще через год – мужской.
Итак, на три года Беларусь станет центром притяжения мировой шахматной элиты. Уже известно, что на Олимпиаду к нам приедут более 3000 игроков из 180 стран. Контракт на проведение подписан.
Анастасия Сорокина, вице-президент Международной федерации шахмат, председатель Белорусской федерации шахмат:
Яна Ярмашевич, член юниорской сборной по фристайлу:
Но ей уже восемь лет как покоряется лыжная акробатика. Яна Ярмашевич вместе с юниорской сборной сейчас готовится к этапу Кубка Европы по фристайлу в Раубичах.
В день несколько тренировок. От высоты прыжка зависит количество очков от судей. Но спортсменке к нагрузкам не привыкать – легких побед не бывает. Да и на кону финал соревнований в Италии, а еще больше – возможность со временем попасть в национальную сборную.
Яна Ярмашевич:
В это же время в Раубичи съедутся и сотни сильнейших биатлонистов Европы. Заявку на участие в чемпионате подали 36 стран. Центр полным ходом готовится к его проведению. Трасса для спортсменов уже в идеальном состоянии.
Безупречное скольжение обеспечивают
Леонид Карась, заместитель директора Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи»:
Накал спортивных страстей еще впереди. Речь о II Европейских играх. До их старта осталось 138 дней. Тысячи спортсменов и сотни тысяч болельщиков соберутся в Минске. Для этого задействуют 12 спортплощадок. И, чтобы от соревнований остались только приятные впечатления, организаторы стараются на славу.
Макис Асимакопулос, спортивный консультант Европейских олимпийских игр:
Каждый раз, когда мы приезжаем к вам, мы видим большой прогресс в организации. Здесь, конечно, важна и большая поддержка со стороны правительства Беларуси, которое прислушивается и учитывает на практике все наши рекомендации в подготовке к Играм.
А вот подрастающий Степан пока за важными спортивными событиями, уже вписанными в историю страны, с гордостью будет следить со стороны. Его большие победы в шахматном искусстве впереди. Желание быть лучшим есть, а возможности для этого созданы.
Степан Михневич, ученик школы шахмат ФИДЕ в Беларуси:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как Беларусь становится центром спортивного притяжения? Разбираемся, какие соревнования готова принять страна
Новости Беларуси. Всемирная шахматная олимпиада 2022 года пройдет в Минске, равно как и два Кубка мира по шахматам и Конгресс ФИДЕ. Вроде бы и не новость – об этом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)