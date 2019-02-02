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Как Беларусь становится центром спортивного притяжения? Разбираемся, какие соревнования готова принять страна

03.02.2019 20:08 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Всемирная шахматная олимпиада 2022 года пройдет в Минске, равно как и два Кубка мира по шахматам и Конгресс ФИДЕ. Вроде бы и не новость – об этом стало известно еще в октябре 2018 года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но на неделе Беларусь и Международная федерация шахмат подписали контракт на проведение этих мероприятий.

Специально для этого в Минск прибыл президент ФИДЕ Аркадий Дворкович. Напомним, главой Международной федерации шахмат он был избран в октябре 2018-го, тогда же вице-президентом стала председатель Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина.

Казалось бы, до 2022 года еще масса времени. Но это если не вспоминать, сколько спортивных событий международного уровня планируется провести в нашей стране в ближайшие три года. Не говоря уже о тех, которые только-только закончились.

Корреспондент Виктория Ходосок о том, как Беларусь становится центром международного спортивного притяжения.

Как Беларусь становится центром спортивного притяжения? Разбираемся, какие соревнования готова принять страна

Виктория Ходосок, корреспондент:
Сегодня все знают, что ЗОЖ – это модно. Но ключевое, конечно, – полезно. И главный тренд спортивной политики Беларуси – приобщать к спорту всех и каждого. Тем более заниматься есть где: мы строим ледовые арены, стадионы, спорткомплексы. Их уровень высоко оценили профессионалы – тысячи спортсменов, судей, тренеров. И не только белорусских. Да и Минск давно уже стал центром европейской спортивной жизни.

Как Беларусь становится центром спортивного притяжения? Разбираемся, какие соревнования готова принять страна

Телетрансляция одного из самых красивых видов спорта усадила перед экранами телевизоров миллионы зрителей 20 стран. Вместе с тем более 100 тысяч болельщиков неутомимо аплодировали с трибун «Минск-Арены», в то время как лучшие фигуристы Европы – виртуозы конька – на минском льду боролись за звание чемпионов.

Как Беларусь становится центром спортивного притяжения? Разбираемся, какие соревнования готова принять страна

Как Беларусь становится центром спортивного притяжения? Разбираемся, какие соревнования готова принять страна

Как Беларусь становится центром спортивного притяжения? Разбираемся, какие соревнования готова принять страна

Как Беларусь становится центром спортивного притяжения? Разбираемся, какие соревнования готова принять страна

Юлия Комлева, председатель Белорусского союза конькобежцев:
Хотела бы отметить, что так, как тепло относятся к спорту в нашей стране, как принимают всегда спортсменов, тренеров, судей, пожалуй, не относятся нигде. По завершению, прежде всего, отмечали условия, которые были созданы, и удобство расположения «Минск-Арены», а также то, что гостиницы, в которых спортсмены проживали, совсем близко находятся. И так как действительно опытная команда проводила, для спортсменов были созданы все условия.

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Чуть позже в кулуарах Международный союз конькобежцев отметил: за всю историю чемпионата такого не было нигде. Впервые глава государства вышел к фигуристам на лед и лично поздравил каждого призера и победителя соревнований.

Как Беларусь становится центром спортивного притяжения? Разбираемся, какие соревнования готова принять страна

Как Беларусь становится центром спортивного притяжения? Разбираемся, какие соревнования готова принять страна

Но для нас это не удивительно: Александр Лукашенко на льду часто, да и сам человек спортивный. И в стране спорту – большое внимание.

Как Беларусь становится центром спортивного притяжения? Разбираемся, какие соревнования готова принять страна

Как Беларусь становится центром спортивного притяжения? Разбираемся, какие соревнования готова принять страна

Как Беларусь становится центром спортивного притяжения? Разбираемся, какие соревнования готова принять страна

«Мы доказали, что можем принять чемпионат мира». Александр Лукашенко на гала-концерте ЧЕ по фигурному катанию

Им сыграны сотни тысяч партий, а его интуиции под силу просчитать соперника на несколько ходов вперед. Сергей Жигалко в интеллектуальном спорте уже 24 года. Ведущий белорусский шахматист и международный гроссмейстер. В 2017-м – победитель чемпионата Европы по шахматам в блице.

Как Беларусь становится центром спортивного притяжения? Разбираемся, какие соревнования готова принять страна

Как Беларусь становится центром спортивного притяжения? Разбираемся, какие соревнования готова принять страна

Среди лучших он, конечно, надеется быть и в нашей команде Всемирной олимпиады 2022-го.

Как Беларусь становится центром спортивного притяжения? Разбираемся, какие соревнования готова принять страна

Сергей Жигалко, международный гроссмейстер по шахматам:
Всемирная шахматная олимпиада – это командный турнир, участвуют сборные страны. Вот мы, как хозяйка, имеем право выставить три команды. Я думаю, примерно за полгода будет определяться состав главным тренером, руководством федерации шахмат, кто достоин представить нашу сборную на самых высоких позициях. Я буду очень стараться сделать всё возможное.

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Как Беларусь становится центром спортивного притяжения? Разбираемся, какие соревнования готова принять страна

Право проводить самый крупный турнир – Олимпиаду – Беларусь получила в октябре 2018 года на заседании Генеральной ассамблеи. Кроме нас за право боролись Тунис и Южная Корея. Но наша заявка – в приоритете. Во-первых, Беларусь известна своими высокими организаторскими способностями. Во-вторых, к шахматам в стране – должное внимание. Уже пять лет работает и развивается  школа шахмат ФИДЕ, одна из лучших в мире. Сюда же часто приезжают учиться официальные делегации – от Арабских Эмиратов до Чехии.

Как Беларусь становится центром спортивного притяжения? Разбираемся, какие соревнования готова принять страна

Потому с прицелом на спорт и о больших совместных планах на неделе говорили Александр Лукашенко и Аркадий Дворкович. Глава международной федерации приехал обсудить предстоящие события.

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Но перед этим еще успеем организовать – в 2020 году – женский Кубок мира по шахматам, еще через год – мужской.

Как Беларусь становится центром спортивного притяжения? Разбираемся, какие соревнования готова принять страна

Как Беларусь становится центром спортивного притяжения? Разбираемся, какие соревнования готова принять страна

Итак, на три года Беларусь станет центром притяжения мировой шахматной элиты. Уже известно, что на Олимпиаду к нам приедут более 3000 игроков из 180 стран. Контракт на проведение подписан.

Как Беларусь становится центром спортивного притяжения? Разбираемся, какие соревнования готова принять страна

Как Беларусь становится центром спортивного притяжения? Разбираемся, какие соревнования готова принять страна

Анастасия Сорокина, вице-президент Международной федерации шахмат, председатель Белорусской федерации шахмат:
Белорусская федерация шахмат активную позицию имеет на международной арене. Мы уже проводили чемпионат Европы по шахматам, чемпионат Европы по блицу и быстрым шахматам. Три года кряду мы проводим чемпионат по блицу и быстрым шахматам среди кадетов. Поэтому мы уже имеем хороший опыт проведения международных соревнований. Как известно, Минск уже славится своими хорошими традициями спортивными и в других видах спорта.

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Как Беларусь становится центром спортивного притяжения? Разбираемся, какие соревнования готова принять страна

Яна Ярмашевич, член юниорской сборной по фристайлу:
Я полгода лежала, прикованная к кровати в больнице. Мне все говорили: «Нет-нет. Куда? Иди в шахматы».

Но ей уже восемь лет как покоряется лыжная акробатика. Яна Ярмашевич вместе с юниорской сборной сейчас готовится к этапу Кубка Европы по фристайлу в Раубичах.

Как Беларусь становится центром спортивного притяжения? Разбираемся, какие соревнования готова принять страна

Как Беларусь становится центром спортивного притяжения? Разбираемся, какие соревнования готова принять страна

В день несколько тренировок. От высоты прыжка зависит количество очков от судей. Но спортсменке к нагрузкам не привыкать – легких побед не бывает. Да и на кону финал соревнований в Италии, а еще больше – возможность со временем попасть в национальную сборную.

Яна Ярмашевич:
Я просто не знаю, что делают обычные дети. Я уже с детства в спорте. Поэтому я привыкла к такому раскладу. Здесь всё доводится до автоматизма. Каждый прыжок выполняется по тысяче раз, чтобы можно было делать его качественно, на хорошие баллы.

В это же время в Раубичи съедутся и сотни сильнейших биатлонистов Европы. Заявку на участие в чемпионате подали 36 стран. Центр полным ходом готовится к его проведению. Трасса для спортсменов уже в идеальном состоянии.

Как Беларусь становится центром спортивного притяжения? Разбираемся, какие соревнования готова принять страна

Безупречное скольжение обеспечивают ратраки – специальные машины, правильное питание – искусные повара, а комфортное проживание – старательные администраторы.

Как Беларусь становится центром спортивного притяжения? Разбираемся, какие соревнования готова принять страна

Как Беларусь становится центром спортивного притяжения? Разбираемся, какие соревнования готова принять страна

Леонид Карась, заместитель директора Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи»:
Подготовка началась еще в конце ноября – начале декабря. Благо, в этом году зима позволила нам вести эту подготовку рано. Когда появилась первая отрицательная температура, начали заготавливать снег. Объемы снега на сегодняшний день – порядка 20 тысяч метров кубических на трассы вывезено, и на стадионе порядка 10 тысяч.

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Накал спортивных страстей еще впереди. Речь о II Европейских играх. До их старта осталось 138 дней. Тысячи спортсменов и сотни тысяч болельщиков соберутся в Минске. Для этого задействуют 12 спортплощадок. И, чтобы от соревнований остались только приятные впечатления, организаторы стараются на славу.

Как Беларусь становится центром спортивного притяжения? Разбираемся, какие соревнования готова принять страна

Макис Асимакопулос, спортивный консультант Европейских олимпийских игр:
У вас уже есть успешный опыт проведения крупных спортивных мероприятий. Уверен, Беларусь на достойном уровне примет и II Европейские игры. Вся Европа следит за подготовкой и с нетерпением ждет их.

Каждый раз, когда мы приезжаем к вам, мы видим большой прогресс в организации. Здесь, конечно, важна и большая поддержка со стороны правительства Беларуси, которое прислушивается и учитывает на практике все наши рекомендации в подготовке к Играм.

А вот подрастающий Степан пока за важными спортивными событиями, уже вписанными в историю страны, с гордостью будет следить со стороны. Его большие победы в шахматном искусстве впереди. Желание быть лучшим есть, а возможности для этого созданы.

Как Беларусь становится центром спортивного притяжения? Разбираемся, какие соревнования готова принять страна

Как Беларусь становится центром спортивного притяжения? Разбираемся, какие соревнования готова принять страна

Степан Михневич, ученик школы шахмат ФИДЕ в Беларуси:
Просто надо найти что-то для себя в этой игре и играть всё время. Шахматы мне и так уже помогли, потому что я приношу десятки в дневнике.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Всемирная шахматная олимпиада 2022 года пройдет в Минске, равно как и два Кубка мира по шахматам и Конгресс ФИДЕ. Вроде бы и не новость – об этом...
 
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