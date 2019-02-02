В дневные часы на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, днем с переходом на западный, ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха в течение суток составит от 0 до плюс 5 градусов.
|
Дождь с мокрым снегом и гололедица ожидается в Беларуси 4 февраля
03.02.2019 16:28 — Разное | Аргументы и факты
В дневные часы на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, днем с переходом на западный, ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха в течение суток составит от 0 до плюс 5 градусов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)