В России на 36-м году жизни скончался известный рэпер Децл

Российский исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, ушел из жизни. Об этом сообщил в социальной сети Facebook его отец, продюсер Александр Толмацкий.

«Кирилла больше нет», – написал он. Официально причина смерти музыканта не называется. При этом концертный директор исполнителя Павел Беленец сообщил, что у Толмацкого остановилось сердце. Музыкант выступил на концерте в Ижевске и ушел в гримерку. Через несколько минут ему стало плохо. Спасти его не удалось.

Кирилл Толмацкий (Децл) – бывший участник коллектива «Bad B. Альянс». В его дискографии восемь студийных альбомов. Он известен по таким хитам, как «Вечеринка», «Слезы», «Письмо» и «Для тебя». Музыканту было 35 лет. У него остались жена и сын.