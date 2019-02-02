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В России на 36-м году жизни скончался известный рэпер Децл

03.02.2019 13:10 — Разное | Аргументы и факты  
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В России на 36-м году жизни скончался известный рэпер Децл
Фото из открытых источников

Российский исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, ушел из жизни. Об этом сообщил в социальной сети Facebook его отец, продюсер Александр Толмацкий.

В России на 36-м году жизни скончался известный рэпер Децл Певец Крис Кельми скончался на 64-м году жизни

«Кирилла больше нет», – написал он. Официально причина смерти музыканта не называется. При этом концертный директор исполнителя Павел Беленец сообщил, что у Толмацкого остановилось сердце. Музыкант выступил на концерте в Ижевске и ушел в гримерку. Через несколько минут ему стало плохо. Спасти его не удалось.

Кирилл Толмацкий (Децл) – бывший участник коллектива «Bad B. Альянс». В его дискографии восемь студийных альбомов. Он известен по таким хитам, как «Вечеринка», «Слезы», «Письмо» и «Для тебя». Музыканту было 35 лет. У него остались жена и сын.

 
 
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По предварительной информации, у музыканта остановилось сердце после концерта в Ижевске.
 
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