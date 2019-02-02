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Отец Виторгана обратился к Собчак после скандального эфира на Первом канале
Фото: РИА «Новости»
Виторган-старший похвалил невестку за интервью.
«Ксюша, дорогая! Прекрасное интервью на 1-ом. Достойное, искреннее... какая ты и есть в жизни!», — написал он.
Ранее Ксения Собчак, говоря об отношениях с Максимом Виторганом, заявила, что он «навсегда останется в ее жизни».
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Виторган-старший похвалил невестку за интервью.
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