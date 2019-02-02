Нацбанк хочет взять все в свои руки и спасти нас от кризиса перед выборами?

[media=https://news.tut.by/economics/624843.html]

По словам экономиста, Нацбанк готов к тому, чтобы стать ответственным за всю финансовую стабильность нашей страны и не позволить перед выборами искусственно создать экономический рост и повышение зарплат.по-быстрому рассуждает, есть ли шанс у Нацбанка взять все в свои руки и спасти нас от кризиса перед выборами.