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Нацбанк хочет взять все в свои руки и спасти нас от кризиса перед выборами?

03.02.2019 21:45 — Разное | UDF  
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[media=https://news.tut.by/economics/624843.html]

На прошлой неделе в Нацбанке прошел круглый стол, на котором присутствовали множество экспертов. В том числе и аналитик Сергей Чалый. Встреча его впечатлила.

По словам экономиста, Нацбанк готов к тому, чтобы стать ответственным за всю финансовую стабильность нашей страны и не позволить перед выборами искусственно создать экономический рост и повышение зарплат. Сергей Чалый по-быстрому рассуждает, есть ли шанс у Нацбанка взять все в свои руки и спасти нас от кризиса перед выборами.

 
 
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На прошлой неделе в Нацбанке прошел круглый стол, на котором присутствовали множество экспертов.
 
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