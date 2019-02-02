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Нацбанк хочет взять все в свои руки и спасти нас от кризиса перед выборами?
[media=https://news.tut.by/economics/624843.html]
На прошлой неделе в Нацбанке прошел круглый стол, на котором присутствовали множество экспертов. В том числе и аналитик Сергей Чалый. Встреча его впечатлила.
По словам экономиста, Нацбанк готов к тому, чтобы стать ответственным за всю финансовую стабильность нашей страны и не позволить перед выборами искусственно создать экономический рост и повышение зарплат. Сергей Чалый по-быстрому рассуждает, есть ли шанс у Нацбанка взять все в свои руки и спасти нас от кризиса перед выборами.
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На прошлой неделе в Нацбанке прошел круглый стол, на котором присутствовали множество экспертов.
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