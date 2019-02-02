Трамп не исключил отправку американских военных в Венесуэлу



Дональд Трамп. Фото: АР

CBS

Американскому лидеру был задан вопрос о том, в каком случае он применил бы военную силу в этой латиноамериканской стране.— ответил. Вместе с тем он подчеркнул, чтоТакже Трампа спросили, готов ли он лично вести консультации с президентом Венесуэлыоб отставке последнего.— сказал президент США. На вопрос о том, когда Мадуро предлагал провести встречу, Трамп ответил: