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В Беларуси могут изменить форму экзаменов для выпускников школ

03.02.2019 22:00 — Разное | Интерфакс  
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В Беларуси может быть изменена форма аттестации выпускников школ, сообщил министр образования Игорь Карпенко в интервью телеканалу ОНТ.

"Мы посмотрим и на систему аттестации школьников. Потому что сегодня это тоже одна из форм загрузки учащегося. Допустим, 11-й класс, выпускники - сдают 4 экзамена. При этом все экзамены проходят в совершенно другой форме, нежели вступительная кампания в вузы", - сказал И.Карпенко.

При этом министр подчеркнул, что изменения не будут "как гром среди ясного неба", данный вопрос будет проработан с педагогами и вынесен на обсуждение общественности.

Глава Минобразования также отметил, что для изменения формы аттестации выпускников необходимо время, "хотя бы год-два, чтобы система адаптировалась к новым подходам".

 
 
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В Беларуси может быть изменена форма аттестации выпускников школ, сообщил министр образования Игорь Карпенко в интервью телеканалу ОНТ.
 
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