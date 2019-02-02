В Беларуси могут изменить форму экзаменов для выпускников школ

В Беларуси может быть изменена форма аттестации выпускников школ, сообщил министр образования Игорь Карпенко в интервью телеканалу ОНТ .

"Мы посмотрим и на систему аттестации школьников. Потому что сегодня это тоже одна из форм загрузки учащегося. Допустим, 11-й класс, выпускники - сдают 4 экзамена. При этом все экзамены проходят в совершенно другой форме, нежели вступительная кампания в вузы", - сказал И.Карпенко.

При этом министр подчеркнул, что изменения не будут "как гром среди ясного неба", данный вопрос будет проработан с педагогами и вынесен на обсуждение общественности.

Глава Минобразования также отметил, что для изменения формы аттестации выпускников необходимо время, "хотя бы год-два, чтобы система адаптировалась к новым подходам".