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«Почему бы и нет». Истории о военных, которые решили перейти на контракт после срочной службы

03.02.2019 22:34 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Около 7000 военнослужащих срочной службы будут уволены в запас. Указ об этом на неделе подписал Президент. Документом также дан старт очередной призывной кампании, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Конечно, большинство молодых людей, отдавших свой долг Родине, рады вернуться домой. Но есть и те, которым призыв и служба в армии помогли определиться с делом жизни. О тех, кто остается, – репортаж корреспондента Петра Бутрима.

«Почему бы и нет». Истории о военных, которые решили перейти на контракт после срочной службы

Общий язык с четвероногим напарником Байкалом Павел Шинкаренко нашел сразу. Сегодня они патрулируют вместе. На охрану рубежей выходят почти каждый день. 30 километров для кинолога уже давно не испытание, а норма. Отдыхать в такие моменты не приходится, но и скучной службу точно не назовешь.

«Почему бы и нет». Истории о военных, которые решили перейти на контракт после срочной службы

Павел Шинкаренко, пограничник: 
Деревня рядом – вижу местное население. Они здороваются, и нам не запрещается.

«Почему бы и нет». Истории о военных, которые решили перейти на контракт после срочной службы

В пограничных войсках выпускник профессионального лицея – слесарь по ремонту автомобилей – оказался по совету брата. Прислушался, армейскую кухню изучил и сразу понял, что не прогадал.

«Почему бы и нет». Истории о военных, которые решили перейти на контракт после срочной службы

Павел Шинкаренко: 
Мне стало интересно. Решил: почему бы и нет. Специальность интересная – можно пойти в пограничную службу служить по контракту.

«Почему бы и нет». Истории о военных, которые решили перейти на контракт после срочной службы

После майского дембеля Павел решил остаться на родной заставе, сменить казарму на квартиру рядом и заступить на новую, более ответственную должность – командира отделения инструкторов службы собак.

«Почему бы и нет». Истории о военных, которые решили перейти на контракт после срочной службы

Павел Шинкаренко: 
И там я уже могу взять из кинологического центра свою личную собаку, щенка. И воспитать ее с нуля.

«Почему бы и нет». Истории о военных, которые решили перейти на контракт после срочной службы

Здесь, на западной окраине Беларуси, вдали от суеты и дома, решил круто изменить свою жизнь и Андрей Кутера. Хотя к службе в армии сначала относился скептически. Перспектива быть учителем физкультуры, признается, привлекала больше. Сейчас наоборот – в планах карьера военного. Там, где ответственность зашкаливает, можно себя проявить.

«Почему бы и нет». Истории о военных, которые решили перейти на контракт после срочной службы

Андрей Кутера, пограничник: 
Решил остаться, потому что участок неспокойный, боевой, каждый день как новый. Возможны выходы нарушителя в любом месте.

Что говорить, именно на этот участок белорусско-польской межи пришелся самый большой поток нелегалов во время чемпионата мира по футболу в России.

«Почему бы и нет». Истории о военных, которые решили перейти на контракт после срочной службы

Петр Бутрим, корреспондент: 
Протяженность участка границы этой заставы – примерно 20 километров. Проходит она по реке Буг. Вдоль много населенных пунктов. Этим и пытаются пользоваться нарушители. За год пограничники задерживают до нескольких десятков нелегалов.

Поэтому сидеть без дела солдатам-срочникам, как правило, не приходится. Это и привлекает тех, кто после обязательного срока с погонами не расстается.

«Почему бы и нет». Истории о военных, которые решили перейти на контракт после срочной службы

И такие повороты судьбы не редкость не только на границе. 

«Почему бы и нет». Истории о военных, которые решили перейти на контракт после срочной службы

Купол – осматриваю купол. Воздушное пространство.

Облачиться в цвета хаки Вячеслав Невдах мечтал еще сидя за школьной партой в родном Лунинце. Уже тогда твердо решил – десантник. Но судьба сложилась иначе. Техникум, работа, семья – долгое время было не до романтики прыжков с парашютом. Но повестка всё же нашла своего адресата.

«Почему бы и нет». Истории о военных, которые решили перейти на контракт после срочной службы

Вячеслав Невдах, военнослужащий: 
Я месяц службы здесь на карантине был – не верил, что я в армии. Вообще не верил. Думал, что это не со мной случается. Ночью ложился спать, думал: блин, это вообще не со мной. Щипал себя даже как маленький ребенок.

«Почему бы и нет». Истории о военных, которые решили перейти на контракт после срочной службы

Пришлось поверить: не сон. Затем началось – наряды, стрельбы, упражнения и полевые выходы. Служба в войсках сил специальных операций одна из самых сложных и насыщенных. Однако со временем не только адаптировался, но и вошел во вкус. Уже как младший сержант и командир отделения.

Вячеслав Невдах: 
Армия меня изменила полностью. Я был всегда такой вспыльчивый в жизни, чем-то недоволен был. В армию пришел – стал здесь спокоен, начал ценить те моменты, которые на гражданке никогда не ценил.

«Почему бы и нет». Истории о военных, которые решили перейти на контракт после срочной службы

Дембель уже на носу, но покидать родную бригаду и взвод Вячеслав Невдах не спешит. Уж больно близкой сердцу стала тельняшка. Благо, опция «продлить» предполагает сразу два заманчивых варианта. Один из них – школа прапорщиков, а значит, вскоре начнется другая служба: на контракте, но в привычных декорациях.

«Почему бы и нет». Истории о военных, которые решили перейти на контракт после срочной службы

Вячеслав Невдах:
Я ничего забывать не буду. Здесь очень хорошие люди работают, которые мне много чего хорошего сделали. Мы здесь станем не просто военнослужащими, я стану коллегой им уже.

«Почему бы и нет». Истории о военных, которые решили перейти на контракт после срочной службы

Эти истории, может, и не самые показательные, но общую картину, хочется верить, отражают. Желание стать военным, как и аппетит, зачастую появляется именно в процессе. Как говорится, где «отслужился», там и пригодился.
 
 
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Новости Беларуси. Около 7000 военнослужащих срочной службы будут уволены в запас. Указ об этом на неделе подписал Президент. Документом также дан старт очередной...
 
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