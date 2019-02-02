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«Роботы вокруг нас». Первый зимний турнир по робототехнике и Scratch-программированию прошёл в Минске
Новости Беларуси. 2-3 февраля в Минске прошел финальный этап первого зимнего турнира по робототехнике и Scratch-программированию ROBOLAB, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
На соревнования собрались около тысячи девочек и мальчиков со всей Беларуси. С подробностями – корреспондент Яна Шипко.
Ни одно человеческое творение так не восхищает и не пугает одновременно. Особенно их обаянию поддаются дети. Роботы становятся всё более продвинутыми и привычными в повседневной жизни.
Уже сегодня они могут заменить домашнего питомца, помощника по хозяйству, рабочего на складе или конвейере и даже хирурга.
Вячеслав Храпов, преподаватель робототехники, организатор турнира:
Около тысячи ребят со всей страны соревнуются в мастерстве – как не просто собрать робота, но и заставить послушно выполнять нужные задачи.
Победа – это очень хорошо, первый чемпионат. Второй год я занимаюсь, мне это нравится.
Мелкая моторика работает, и ум работает.
В самой младшей возрастной группе Леша и Костя первыми справились с заданием. Каких же роботов они мечтают создать в будущем? У каждого из участников свой ответ на этот вопрос.
Майя Шиманович, участник турнира по робототехнике:
Усовершенствованный робот-пылесос, который по стенам, потолку убирает.
У Максима список идей будущих продвинутых машин перешагнул за две тысячи. Со своим напарником они одни из лидеров соревнований. Алексей уже представлял Беларусь на Всемирной олимпиаде робототехники в Таиланде. Так что разработки ребят, вероятно, уже в ближайшем – автоматизированном – будущем блеснут искусственным интеллектом.
Максим Романовский:
Если малыши выполняют одинаковое задание по образцу, у ребят постарше едва ли сыщешь двух одинаковых роботов. Есть задача, а как заставить умную машину ее выполнять – простор для творчества.
Максим Павлюченко, главный судья турнира по робототехнике:
– Очень волновались, переживали. Молодцы! Первый раз у нас такое участие. Это первый наш опыт такой.
Международный образовательный проект «Роболаб» – резидент Парка высоких технологий. Робототехнике и программированию специалисты компании учат не только в своих центрах, но и запускают проекты в общеобразовательных школах в новом формате STEAM. Расшифровать аббревиатуру с английского можно так: естественные науки, технология, инженерное искусство, творчество и математика. Эти направления плюс возможность создавать роботов своими руками – такая комбинированная наука не может быть скучной!
Родион Новиков, участник турнира по робототехнике:
Майя Шиманович:
Яна Шипко, корреспондент:
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«Роботы вокруг нас». Первый зимний турнир по робототехнике и Scratch-программированию прошёл в Минске
Новости Беларуси. 2-3 февраля в Минске прошел финальный этап первого зимнего турнира по робототехнике и Scratch-программированию ROBOLAB, сообщили в программе «Неделя» на...
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